Carolina Herrera: “Lo peor de la moda son las mujeres que salen casi desnudas”

La diseñadora de moda, Carolina Herrera, es reconocida por sus creaciones discretas, pero modernas. Es por eso que, cuando habla sobre la industria y las tendencias sus palabras suelen alzar polvo.

Por ejemplo, hace unos meses dio una entrevista a la revista Vanity Fair donde habló sobre la moda actual. “Lo peor de la moda ahora son las mujeres que salen casi desnudas”, declaró la famosa diseñadora.

Además, indicó que la clave de seducción de una mujer es el misterio. “Un poquito de misterio en todo lo que haces es fundamental, y en la ropa también. Algunas niñas piensan que la palabra elegancia está pasada de moda. Yo creo que no importa cuánto cambie el mundo, es eso y no toda la piel que ellas muestran es lo que las va a hacer diferentes y atractivas”, indicó Carolina Herrara a la publicación.

Por esta razón e irónicamente, Carolina Herrera está feliz que sus herederas no sean fashinionistas y que no le presten mucha atención a las tendencias. El mayor orgullo de la diseñadora venezolana es que ellas sean capaces de seguir sus propios gustos. Ella las defines “como niñas clásicas con un twist moderno en su pensamiento”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Carolina Herrera está en el ojo de la tormenta por sus fuertes declaraciones. La empresaria resaltó que muchas damas intentan esconder su edad con la ropa: “En el afán de esconder los años, visten con ropa que no es adecuada para su edad”.

“Si quieres disfrazarte, vete al circo; lo feo es lo que se usa. Creo que muchas mujeres abren su armario y se preguntan: ‘¿qué es lo más feo que tengo para ponerme?’”.

“No hay nada que envejezca más que vestirse de joven. No sigo las tendencias, no me interesan, parecen uniformes. No me gusta ver a todo el mundo igual con el mismo bolso, zapatos o pantalón” mencionó Herrera.