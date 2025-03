JCPenney anuncia cierre de tiendas en 8 estados de EE. UU.: una estrategia para reestructurar su presencia en el mercado

La cadena busca optimizar su red de tiendas y mejorar su presencia online, modernizando sus locales y adaptándose a las preferencias de los consumidores más jóvenes. Foto: Diario AS

La cadena busca optimizar su red de tiendas y mejorar su presencia online, modernizando sus locales y adaptándose a las preferencias de los consumidores más jóvenes. Foto: Diario AS

El panorama comercial en Estados Unidos está experimentando cambios rápidos, y JCPenney no es ajena a esta transformación. En un año en el que se prevé que el número de cierres de tiendas podría duplicarse, la cadena de tiendas departamentales anunció que cerrará ocho de sus sucursales en diferentes estados antes de finalizar la primera mitad del año.

Aunque la empresa ha afirmado que no tiene planes de reducir significativamente su número de tiendas, estos cierres forman parte de una estrategia para reestructurar su presencia en el mercado y adaptarse a las nuevas dinámicas comerciales.

¿Cuáles son los 8 estados donde JCPenney cerrará sus tiendas en EE. UU.?

JCPenney está cerrando varias tiendas en Estados Unidos como parte de una estrategia de reestructuración, empezando con la tienda en The Shops at Tanforan, en San Bruno, California, que cerrará el 25 de mayo. Este cierre reducirá a 62 el número de tiendas en el estado, afectando a un centro comercial clave que podría ver una caída en el tráfico y ventas de otros comercios cercanos.

En Colorado, la tienda en The Shops at Northfield de Denver también cerrará en mayo, dejando al centro comercial sin dos grandes anclas: JCPenney y Macy’s. Las autoridades están evaluando convertir parte del espacio en un complejo de apartamentos, lo que refleja la tendencia de reutilizar propiedades comerciales para vivienda urbana. De manera similar, la tienda en Pine Ridge Mall en Pocatello, Idaho, cerrará con una venta de liquidación.

En Kansas, JCPenney cerrará su tienda en West Ridge Mall, en Topeka, para dar paso a un proyecto de revitalización que incluye oficinas y restaurantes, bajo la nueva propiedad de Advisors Excel. En Maryland, el cierre de la tienda en Annapolis Mall también ocurrirá en mayo, reemplazada por nuevos inquilinos como Hobby Lobby y Grocery Outlet, en un esfuerzo por atraer más tráfico y experiencias de estilo de vida.

El cierre de tiendas en Asheville Mall, Carolina del Norte, y The Mall at Fox Run en Newington, New Hampshire, continúa con la tendencia de reestructuración de centros comerciales, con planes de incluir nuevos comercios. Por último, tras 42 años, la tienda en Charleston Town Center Mall, Virginia Occidental, cerrará, lo que marca el fin de una era para el centro comercial y refleja los retos que enfrentan los centros comerciales tradicionales frente al crecimiento del comercio en línea.

JCPenney: ¿Cuál es la estrategia para reestructurar su presencia en el mercado, según El Comercio?

La estrategia de JCPenney está centrada en optimizar su red de tiendas, priorizando aquellos puntos de venta que pueden generar mayores ingresos y ajustando el tamaño de sus operaciones para adaptarse mejor a las tendencias actuales del mercado. Además de los cierres de tiendas, la empresa también ha implementado medidas para fortalecer su presencia en línea y mejorar su oferta de productos.

La reestructuración también incluye esfuerzos por modernizar las tiendas restantes y mejorar la experiencia de compra, tanto física como digital, para captar a los consumidores más jóvenes que prefieren realizar compras online. La compañía también planea invertir en tecnologías que mejoren la logística y el servicio al cliente.