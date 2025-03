La joven cubana con I-220A y petición de asilo que fue detenida tras acudir a su cita en las oficinas de ICE en Miramar

Una joven cubana con una solicitud de asilo pendiente fue detenida durante una cita de rutina en las oficinas de ICE en Miramar, Florida. Laura, quien se encontraba con su formulario I-220A, había estado cumpliendo con los procedimientos establecidos por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, su situación cambió drásticamente al ser arrestada sin previo aviso. La detención ocurrió mientras esperaba que su caso fuera resuelto, una situación que ha dejado a su familia en shock y desesperación.

Laura había ingresado al país de manera irregular hace más de un año y estaba a la espera de que su solicitud de asilo fuera procesada, pero no contaba con la certeza de lo que implicaba esta cita con ICE. La situación ha puesto en duda las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a personas en procesos de regularización, como es el caso de Laura.

¿Por qué fue detenida la joven cubana con I-220A y petición de asilo durante su cita en las oficinas de ICE en Miramar, Florida?

Laura había llegado a las oficinas de ICE para su cita rutinaria en el proceso de solicitud de asilo, donde se le notificó su detención bajo el cargo de estar en situación migratoria irregular. Su solicitud de asilo había sido presentada en 2022, pero el arresto ocurrió sin previo aviso ni explicación clara.

Este suceso resalta la incertidumbre que enfrentan los inmigrantes que aún no han recibido una resolución sobre su estatus migratorio, lo que aumenta la presión sobre aquellos que esperan la regularización de su situación.

¿Cómo reaccionó la familia de la joven cubana ante su detención durante su cita en las oficinas de ICE?

Según Telemundo 51, la familia de Laura se mostró consternada y preocupada por su detención. Su madre, visiblemente angustiada, comentó que su hija nunca había tenido problemas con la ley y que cumplió con todas las normativas para regularizar su situación. La sorpresa de la familia fue aún mayor al saber que Laura había sido detenida en una cita programada con ICE, lo que parecía indicar que las autoridades no tenían intención de facilitar su proceso de asilo.

Además, los familiares temen que este arresto pueda retrasar aún más la resolución de su caso y aumentar las probabilidades de una posible deportación. Los comentarios de la madre de Laura reflejan el temor de muchos inmigrantes que, al igual que su hija, están en un proceso de espera sin saber qué sucederá con su futuro.

“Se me enfrió el alma, que yo me quedé que no encontraba que hacer”, relata su madre Celia Sánchez Pereira. “Le han cortado las alas, porque ella está en una etapa final de su carrera de enfermería”, indicó su madre.

“Yo soy partidaria de quien cometa un delito que lo pague pero no es el caso de mi hija, mi hija no tiene delito”, explica la madre de Laura.