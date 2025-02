Estos son los 3 errores más comunes con el pasaporte que pueden impedir tu ingreso a Estados Unidos en 2025

Antes de viajar a Estados Unidos, es crucial revisar tu pasaporte para asegurarte de que cumple con todos los requisitos exigidos por las autoridades migratorias. Un descuido en este aspecto puede convertir tu visita en una experiencia desagradable. Los expertos Katy Nastro y David Alwadish, fundadores del servicio de consejería de pasaportes y visas ‘ItEasy’, advierten sobre la importancia de verificar ciertos detalles en tu pasaporte. A menudo, los viajeros pasan por alto aspectos que parecen obvios, pero que pueden tener consecuencias graves. Aquí te contamos cuáles son estos errores y cómo evitarlos.

1. Imprecisión en los datos personales

Uno de los errores más comunes es la falta de precisión en los datos personales que aparecen en el pasaporte. Aunque pueda parecer evidente, muchas personas no revisan que su información sea correcta. Cambios accidentales en letras como ‘S’, ‘C’ o ‘Z’, así como variaciones en apellidos por matrimonio o divorcio, pueden generar problemas en el control migratorio. Es fundamental que todos los datos coincidan no solo en el pasaporte, sino también en los boletos de avión y otros documentos oficiales.

2. Páginas en blanco insuficientes

Otro aspecto a considerar es la cantidad de páginas en blanco en el pasaporte. Para ingresar a Estados Unidos, es necesario que el documento tenga al menos cuatro hojas en blanco. Estas páginas son esenciales para que las autoridades puedan sellar tu ingreso y egreso del país, así como para colocar visas o autorizaciones electrónicas de viaje. Si tu pasaporte tiene menos de cuatro páginas disponibles, es probable que las autoridades migratorias retengan tu documento y te nieguen la entrada.

3. Validez del pasaporte

La validez del pasaporte es otro factor crítico que no debe pasarse por alto. Las autoridades migratorias exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de 3 a 6 meses a partir de la fecha de ingreso a Estados Unidos. Si tu pasaporte no cumple con este requisito, no podrás ingresar al país. Por lo tanto, es recomendable verificar la fecha de vencimiento antes de planificar tu viaje.

Condiciones óptimas del pasaporte

Además de los errores mencionados, es vital que tu pasaporte esté en condiciones óptimas. Un documento dañado, con desgarros, marcas de agua, humedad, etiquetas no oficiales o páginas arrancadas, puede ser motivo suficiente para que te impidan el ingreso a Estados Unidos. Asegúrate de que tu pasaporte esté en perfecto estado para evitar contratiempos en el control migratorio.