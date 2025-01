Adiós a la Real ID en 2025: el documento opcional que podrán obtener los inmigrantes en Estados Unidos

Si no quieres contar con la Real ID, los inmigrantes pueden contar con una licencia con restricciones. Foto: Composición LR

A partir del 7 de mayo de 2025, el gobierno de EE. UU. implementará nuevas normativas sobre identificación. Bajo estas nuevas reglas, los ciudadanos y residentes deberán contar con una Real ID para abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales. Esta identificación segura tiene como objetivo reforzar la seguridad y hacer más difícil la falsificación de documentos, convirtiéndose en un requisito indispensable en la vida cotidiana.

Aunque la Real ID será la principal opción para los ciudadanos, aquellos inmigrantes que decidan no tramitarla podrán obtener un documento con restricciones. Este documento les permitirá cumplir con los requisitos básicos para identificarse en ciertos contextos, pero no les permitirá abordar vuelos ni acceder a lugares restringidos como bases militares o edificios federales. Este cambio genera confusión entre los inmigrantes en EE. UU., especialmente en aquellos que deben cumplir con las nuevas regulaciones pero no están al tanto de las opciones disponibles.

¿Qué documento reemplaza a la Real ID en Estados Unidos?

A partir de mayo de 2025, los ciudadanos y residentes en EE. UU. que no tramiten la Real ID recibirán un documento con restricciones. Este documento será una licencia de conducir o una tarjeta de identificación, pero con la indicación de que "se aplican límites federales". Esto quiere decir que no podrá usarse para abordar vuelos dentro de EE. UU. ni para acceder a instalaciones federales. Esta medida afecta principalmente a aquellos que no desean tramitar la Real ID, por lo que tendrán una opción de identificación alternativa que estará marcada por ciertas restricciones.

El documento con restricciones también tendrá un impacto en aquellos que busquen acceso a servicios que requieren verificación de identidad en situaciones federales. Si bien este documento no impedirá la identificación en otros contextos, los residentes deberán tener en cuenta las limitaciones que tendrá a partir de 2025.

Requisito para obtener una licencia de conducir con límites federales si eres inmigrante en Estados Unidos

Los inmigrantes en EE. UU. que no tramiten la Real ID y opten por una licencia de conducir con restricciones federales deberán cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en cada estado. A pesar de que este documento no permitirá a los inmigrantes acceder a vuelos nacionales o instalaciones federales, sigue siendo una opción válida para otros fines, como la conducción o la identificación en situaciones no federales.

El proceso para obtener este documento alternativo no es tan complejo como el de la Real ID, pero los inmigrantes deben tener en cuenta que la solicitud será procesada de acuerdo con las regulaciones locales del DMV. Esto puede implicar presentar evidencia de residencia, comprobantes de identidad y documentos adicionales para completar el proceso.

¿Desde cuándo entra en vigencia la Real ID?

La Real ID entra en vigencia el 7 de mayo de 2025, fecha a partir de la cual todos los ciudadanos y residentes de EE. UU. deberán tener una para abordar vuelos nacionales y acceder a edificios federales. Esta medida responde a la Ley Real ID que fue aprobada por el Congreso de EE. UU. en 2005, como parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, la implementación de la Real ID ha sido pospuesta varias veces, pero finalmente se hará efectiva en 2025.

Es importante tener en cuenta que los estados tienen un plazo para emitir estas licencias conforme a los estándares federales. Si bien la Real ID será obligatoria para vuelos y accesos federales, la licencia de conducir con restricciones continuará siendo válida para otros fines, lo que ofrece una opción más accesible para quienes no deseen tramitar la Real ID.