Científicos advierten de los riesgos de una pandemia humana por gripe aviar: aumentan los brotes en Estados Unidos

Mientras el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, un virus letal se expande en el país. En diez meses, el H5N1, causante de gripe aviar, ha enfermado a 68 personas en América del Norte y ha ocasionado la muerte de un paciente. Así lo indica una publicación en la prestigiosa revista científica Nature, donde se afirma que el patógeno se está propagando con nuevas variantes que pueden causar enfermedades graves y la muerte.

“El riesgo ha aumentado a medida que avanzamos, especialmente en los últimos meses, con el informe de (algunas) infecciones graves”, explica Seema Lakdawala, viróloga especializada en influenza citada en el mencionado artículo. La facilidad del virus para adaptarse a nuevos huéspedes aumentaría el riesgo de que pueda desencadenarse una pandemia humana.

PUEDES VER: Estados Unidos suspende financiamiento al Perú para la lucha contra las drogas y cultivos alternativos

Apoorva Mandavilli, quien investiga la propagación del H5N1 desde el 2003, ha indicado en un artículo de The New York Times que, si bien “una pandemia humana no es inevitable”, según expertos en entrevistas, acontecimientos recientes evidencian que “la posibilidad ya no es remota”. La experta advierte que pruebas inadecuadas, directrices ineficaces y demoras en publicación de datos están desperdiciando oportunidades para evitar que el brote siga expandiéndose.

La tos es uno de los síntomas generales de la enfermedad provocada por el virus. Foto: composición LR / difusión

El virus avanza a una nueva fase

Los contagios de H5N1 empezaron en el este de Asia, hace 30 años aproximadamente, según registros. Inicialmente, se limitaba a las aves. Pero, en los próximos años, alrededor de 940 personas que tuvieron contacto con estos animales fueron infectadas.

En Estados Unidos, de acuerdo a Mandavilli, el virus se detectó en aves acuáticas silvestres en 2022. Después, afectó a más de 136 millones de aves comerciales, de traspatio y silvestres. Pero, el problema no se restringió a plumíferos por mucho tiempo, pues desde hace un año se registran contagios en vacas. En ese entonces, también se confirmó a una persona enferma por el virus y en 2024 ya eran 67 pacientes estadounidenses.

Los avances parecen "pasos clásicos hacia una pandemia", según el doctor James Lawler, director del Centro Global de Seguridad Sanitaria de la Universidad de Nebraska, consultado por la investigadora. Recordemos que la última pandemia por Covid-19 también comenzó con un impacto limitado, localizado en China, con la primera muerte un año después de la detección del virus, y luego se expandió gradualmente hasta convertirse en pandemia global.

¿Qué precauciones deben tomar en Estados Unidos?

Los científicos expertos en salud consultados por Mandavilli confirman que hay precauciones que los estadounidenses pueden tomar para prevenir la propagación de los brotes. Las principales medidas son tres: no tocar aves ni otros animales enfermos o muertos; evitar el consumo de leche o carne cruda y no alimentar con ello a las mascotas; hacerse una prueba de descarte si se perciben síntomas.

No obstante, cabe precisar que la doctora Jeanne Marrazzo, directora del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que si bien la pasteurización y cocción de carne a altas temperaturas matan a los virus, no son 100 % eficientes para asegurar que los alimentos son seguros.

Respecto a la vacunación de vacas para combatir el virus, se estima que no hay datos precisos sobre los rebaños con infecciones o reinfecciones. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) trabaja en el registro de la información y analiza la leche a granel desde diciembre. Así también, la empresa Ginkgo Bioworks evalúa el suministro de la leche comercial en búsqueda de bacterias, antibióticos y otras sustancias.

Uno de los riesgos que aún persisten es la falta de información acerca del virus por trabajadores agrícolas en algunos lugares de Estados Unidos. Se espera que con la divulgación del tema, utilicen el equipo de protección adecuado.

¿Cuáles son los síntomas de gripe aviar en humanos?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas de la gripe aviar en humanos pueden variar desde leves hasta graves. Los signos iniciales pueden incluir enrojecimiento e irritación de ojos, fiebre leve, tos, dolor de garganta, nariz que moquea, dolores musculares, dolores de cabeza y fatiga.

Los indicios generales incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular, malestar general. Cuando se trata de una enfermedad moderada a grave, puede presentarse fiebre alta, dificultades para respirar y convulsiones. Para la aparición de los primeros síntomas respiratorios, suelen transcurrir tres días, lo cual puede variar entre dos y siete días. Los síntomas oculares se presentan durante un menor periodo de tiempo: uno o dos días después de la exposición e infección con el virus.

Cabe mencionar que también se ha presentado casos de personas con gripe aviar en Estados Unidos que no han presentado síntomas o indicios de haber sido infectadas. Según información del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, no se sabe qué tan común es esto, pero pacientes asintomáticos sí pueden contagiar.