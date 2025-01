¿Dónde está Sheinelle Jones? El verdadero motivo de la ausencia de la presentadora de 'Today Show' en EE. UU.

A los 46 años, Jones, copresentadora de la tercera hora de 'Today', estuvo ausente la semana pasada del popular programa matutino, perdiéndose el monumental último programa de Hoda Kotb el viernes 10 de enero, después de casi 18 años.

La ausencia de Jones el lunes 13 de enero alarmó a los espectadores, alimentando rumores de posibles cambios en la cadena. Sin embargo, el miércoles por la mañana, Jones aclaró su ausencia con un comunicado en Instagram.

¿Dónde está Shneille Jones?

Sheinelle Jones, copresentadora de TODAY en NBC, informó que se está 'tomando un tiempo' del programa para abordar un asunto de salud familiar. Jones compartió la noticia en sus redes sociales el 15 de enero.

"Hola a todos... Agradezco sinceramente a todos los que se han puesto en contacto conmigo mientras he estado ausente del programa. Quiero compartir con ustedes que me estoy tomando un tiempo para lidiar con un asunto de salud familiar. No se me escapa lo afortunado que soy de tener no solo el apoyo de mi familia de Today Show, sino también de tenerlos a todos ustedes. Su amabilidad significa mucho para mí. Te veré pronto", escribió Jones.

Sheneille Jones en 'Today'. Foto: Page Six

Colegas de Shneille Jones la apoyan

Savannah Guthrie, de TODAY, también compartió la publicación de Jones durante el programa del miércoles. "Te queremos mucho. No es lo mismo sin ti. Nos vemos pronto", publicó Guthrie en Instagram en respuesta a la publicación de Jones. Asimismo, Jenna Bush Hager, su otra compañera, escribió: "¡Eres una reina y eres AMADA más allá de toda medida! Envolviéndote con nuestros brazos, siempre".

Cabe destacar que, Jones es coanfitriona de la tercera hora de TODAY a las 9 a.m., ha estado ausente por un tiempo prolongado, lo que ha dejado a los fanáticos preocupados por su bienestar.

¿Cuándo se unió Sheinelle Jones al programa 'Today'?

Según Distractify, Sheinelle se unió a TODAY en 2014, convirtiéndose en una figura clave durante más de una década. Inicialmente, participó en Weekend TODAY. Durante la tercera hora de TODAY el viernes 10 de enero, el coanfitrión Al Roker dio poca explicación sobre la ausencia de Sheinelle. 'Sheinelle está fuera', dijo durante la transmisión, según Parade. La ausencia de Sheinelle preocupó a los espectadores, especialmente porque se perdió la despedida de Hoda ese día. Los copresentadores Carson Daly, Savannah Guthrie y Craig Melvin tuvieron que despedirse de Hoda en el aire sin Sheinelle.

¿Cuánto es el patrimonio de Sheneille Jones?

Según Intimately, Sheinelle tiene un patrimonio neto impresionante de alrededor de $25 millones, con un salario anual de entre $1 y $5 millones. Originaria de Pensilvania, Sheinelle trabajó anteriormente en KOKI-TV, afiliada de Fox, en Tulsa, Oklahoma, y en WTXF en Filadelfia.