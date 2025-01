¡Alerta con esto, inmigrante en USA! Estas personas están completamente inhabilitadas de conseguir una 'EAD Card'

Hay personas que no están capacitadas para tener el permiso de trabajo en USA. Foto: composición LR/difusión

Si estás considerando solicitar un permiso de trabajo en Estados Unidos, es fundamental conocer quiénes están inhabilitados para obtener la EAD Card. Este documento es esencial para quienes desean trabajar legalmente en el país, pero no todos los inmigrantes son elegibles para solicitarlo.

Existen grupos específicos que no pueden acceder a este beneficio debido a restricciones legales, su estatus migratorio o la naturaleza de su visa. A continuación, te explicamos quiénes son las personas que no pueden solicitar un permiso de trabajo en Estados Unidos, para que puedas entender mejor los requisitos y condiciones necesarios para obtenerlo.

¿Quiénes no pueden solicitar un permiso de trabajo en EE. UU.?

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las siguientes personas no pueden solicitar una EAD:

Residentes permanentes legales

Los residentes permanentes legales, es decir, aquellos que poseen una Tarjeta Verde o Formulario I-551, no necesitan solicitar una EAD. Su Tarjeta Verde ya es suficiente prueba de que tienen autorización para trabajar en Estados Unidos. Este estatus les otorga el derecho a trabajar sin necesidad de permisos adicionales.

No inmigrantes con estatus que permite trabajo específico

Las personas que tienen una visa que les permite trabajar solo para un empleador específico, como las visas H-1B, L-1B, O o P, tampoco necesitan una EAD. Este tipo de visas ya autoriza el empleo dentro de los términos establecidos para cada visa, por lo que no es necesario solicitar un permiso de trabajo adicional.

Personas con estatus de no inmigrante que no permite trabajo

Si tu estatus de no inmigrante no te permite trabajar en Estados Unidos, necesitarás una autorización de empleo (EAD) para poder hacerlo. Sin un EAD, no puedes realizar actividades laborales remuneradas, y cualquier intento de trabajar sin autorización podría afectar tu estatus migratorio.

Personas con estatus de no inmigrante que permite trabajo sin EAD

Existen algunas categorías de personas con estatus de no inmigrante que tienen permiso para trabajar en Estados Unidos sin necesidad de una EAD. En estos casos, su estatus migratorio ya les otorga la autorización para trabajar sin la necesidad de un permiso de trabajo adicional.

Cada uno de estos casos está regulado por USCIS, por lo que es clave conocer los detalles de tu situación para saber si necesitas una EAD.