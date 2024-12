Esto debes responder si preguntan por el salario en una entrevista de trabajo, según Bill Gates

Durante una entrevista de trabajo, una de las preguntas más temidas por los candidatos es sobre sus expectativas salariales. Bill Gates, el magnate de la tecnología, ofrece valiosos consejos para abordar este tema de manera efectiva y estratégica.

Gates sugiere que, en lugar de proporcionar una cifra específica, los candidatos deberían expresar su interés en el puesto y su deseo de crecimiento dentro de la empresa. Esta estrategia no solo muestra confianza, sino que también permite mantener abiertas las posibilidades de negociación.

En una entrevista con Stephen Curry, Gates compartió su perspectiva sobre cómo responder a la pregunta sobre el salario. A continuación, se presentan sus recomendaciones clave para manejar esta situación con éxito.

¿Cuál es el consejo que brinda Bill Gates?

Bill Gates aconseja evitar dar una cifra concreta al hablar de expectativas salariales. En su lugar, propone una respuesta que refleje interés en el puesto y en el futuro de la empresa. Por ejemplo, Gates menciona: "Espero que el paquete de opciones sea bueno. Puedo asumir riesgos y creo que la empresa tiene un gran futuro, por lo que prefiero obtener opciones sobre acciones incluso más que una compensación en efectivo".

Esta respuesta no solo muestra que el candidato está dispuesto a asumir riesgos, sino que también indica una creencia en el potencial de la empresa. Además, Gates sugiere mencionar que se ha tenido contacto con otras empresas que ofrecen buenos salarios, pero que el interés principal radica en trabajar en esa compañía en particular.

Demostrar Interés y Compromiso

Al optar por no dar una cifra específica, el candidato puede demostrar su compromiso con la empresa y su deseo de contribuir a su éxito. Gates enfatiza que esta estrategia puede ser más efectiva que simplemente centrarse en el salario. Al expresar interés en el crecimiento y en las oportunidades que ofrece la empresa, el candidato se posiciona como un colaborador valioso.

Además de abordar la cuestión del salario, Gates también ofrece consejos sobre cómo responder a otras preguntas comunes en entrevistas. Por ejemplo, al ser preguntado por qué deberían contratarlo, Gates sugiere que los candidatos hablen sobre sus habilidades y experiencias relevantes, destacando su capacidad para trabajar en equipo y su enfoque en objetivos ambiciosos.

Fortalezas y Debilidades: Un Enfoque Realista

En cuanto a la pregunta sobre fortalezas y debilidades, Gates aconseja ser honesto y realista. Por ejemplo, podría decir: "No soy alguien que sepa mucho de marketing, no me gustaría ser vendedor. Me fascina un puesto en el que realmente estás creciendo y pensando cuáles deberían ser las características de los productos".

Este enfoque no solo muestra autoconocimiento, sino que también permite al candidato destacar su interés en áreas donde puede aportar más valor. Gates concluye que, al tener un equipo que comprende a los clientes y el mercado, el candidato puede disfrutar trabajando en colaboración con ellos.