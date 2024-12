Donald Trump, conocido por su distintivo peinado, ha causado un gran revuelo tras revelar un cambio de look que no ha pasado desapercibido. Durante su última aparición pública, el expresidente sorprendió al lucir un corte de estilo 'mullet', un look que combina cabello corto en la parte delantera y los lados, con un largo más prominente en la parte trasera. Este estilo, popular en los años 80, ahora regresa de manera inesperada en la imagen de una de las figuras políticas más polarizantes de Estados Unidos.

El cambio ha sido tema de conversación inmediata en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir opiniones divididas. Mientras algunos elogian la audacia de Trump por reinventarse, otros critican el look, catalogándolo como “anticuado” o “inapropiado” para alguien de su perfil. Sin embargo, lo cierto es que este nuevo estilo ha logrado lo que parece ser el objetivo: generar titulares y capturar la atención pública.

PUEDES VER: California declara estado de emergencia por gripe aviar tras confirmarse casos en USA

Trump rompe el internet con corte de cabello peculiar

El estilo 'mullet' es un peinado que históricamente ha sido asociado con la rebeldía y el desenfado. En el caso de Donald Trump, este cambio podría ser interpretado como un intento de modernizar su imagen de cara a posibles futuros proyectos políticos o mediáticos. Según analistas, el 'mullet' no solo es un estilo atrevido, sino también un símbolo cultural que evoca nostalgia y una conexión con las raíces estadounidenses.

Además, este corte podría ser parte de una estrategia más amplia para diferenciarse en el escenario político actual, marcando un cambio visual significativo respecto a su mandato anterior. Trump siempre ha entendido el valor del impacto visual en los medios, y este cambio refuerza su habilidad para mantenerse relevante.

Corte de cabello de Donald Trump genera interacciones en las redes sociales. Foto: composición LR

Las reacciones en las redes sociales al corte de cabello de Trump

El nuevo look de Trump ha generado un tsunami de comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Algunos usuarios lo compararon con estrellas icónicas de los 80, mientras que otros simplemente lo calificaron como una jugada arriesgada.

Entre los comentarios más destacados:

“¡Nunca pensé que vería a Trump con un mullet! Parece sacado de un videoclip de los 80.”

“¿Es esto parte de su estrategia para 2025? Porque si lo es, está funcionando, todos están hablando de él.”

“No sé qué pensar, pero definitivamente es un cambio que no esperaba.”

Mientras tanto, varias celebridades también se sumaron a la conversación, algunos con tono humorístico y otros con una crítica más directa. Es evidente que el cambio no solo impactó en Estados Unidos, sino que también generó interés a nivel internacional.