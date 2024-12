Navidad en Estados Unidos: esta es la canción más popular de Texas y la más odiada por los estadounidenses

La Navidad en Estados Unidos trae consigo luces, decoraciones, cenas familiares y, por supuesto, música navideña. Sin embargo, no todas las canciones logran encantar a los oyentes. En Texas, un clásico moderno de la temporada es la favorita, mientras que, en otras partes del país, la misma canción se lleva el título de la más odiada.

De acuerdo con un informe reciente de FinanceBuzz, las preferencias musicales varían notablemente entre los estados. Algunos villancicos y éxitos contemporáneos son amados en ciertas regiones, pero en otras causan irritación. A continuación, te contamos cuál es la canción navideña más popular en Texas y cuáles son las más detestadas en todo el país.

¿Cuál es la canción navideña más popular de Texas?

No resulta sorprendente que, por otro año consecutivo, la canción más popular en Texas sea "Feliz Navidad" de José Feliciano. El estado, que comparte frontera con México, cuenta con una considerable población latina. Feliciano, el cantante y compositor puertorriqueño, lanzó esta icónica pista en inglés y español en 1970.

El ranking fue realizado por la empresa FinanceBuzz, quien completó la lista de canciones navideñas que fueron más buscadas en cada estado durante cinco años. Dicho informe fue acompañado de herramientas como Google Trends y Billboard Hot 100.

Por su parte, Florida fue el único otro estado en destacar "Feliz Navidad" como su villancico favorito, lo cual es lógico dado que ocupa el segundo lugar después de Texas en términos de población latina. No obstante, California, que tiene la mayor población latina del país, no eligió esta canción. En cambio, el 'Golden State' se inclinó por "Jingle Bells", que domina como la canción navideña más popular en 14 estados.

La Navidad se celebra en distintos lugares del mundo, donde la música tiene un espacio en la celebración cristiana. Foto: Freepik.

La canción navideña más molesta en Estados Unidos

Prepárate para esta declaración polémica: según una encuesta de FinanceBuzz, los estadounidenses consideran que la canción navideña más molesta es "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey.

El regreso de este clásico moderno a las tiendas y radios es un elemento inevitable de la temporada navideña. Durante los últimos cinco años, la canción lanzada en 1994 ha ocupado el puesto número 1 en Billboard durante la semana de Navidad. Aunque la temporada pasada fue la más popular en solo dos estados, en la mayoría (27 estados) se ubicó entre las cinco canciones más escuchadas y en 20 estados figuró entre las tres favoritas.

La enorme popularidad del tema navideño de Carey podría explicar por qué a algunos les resulta irritante. Como ocurre con muchas canciones percibidas como excesivamente repetidas, es natural que la gente termine cansándose de "All I Want for Christmas Is You". A continuación, la lista completa:

"All I Want for Christmas Is You" - Mariah Carey

"The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" - Alvin and David Seville

"Feliz Navidad" - José Feliciano

"A Holy Jolly Christmas" - Burl Ives

"Baby it's Cold Outside"

"Deck the Halls"

"Happy Xmas (War is Over)" by John Lennon

"White Christmas"

"Wonderful Christmastime" by Paul McCartney

"Do You Hear What I Hear?"