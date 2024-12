Muere Paula Cisneros, joven influencer de 16 años, tras valiente lucha contra enfermedad: "Descansa sin dolor"

La influencer Paula Cisneros usaba sus plataformas para dar visibilidad al síndrome de Down. Foto: composición LR/Instagram/yolopuedotodo

La influencer Paula Cisneros usaba sus plataformas para dar visibilidad al síndrome de Down. Foto: composición LR/Instagram/yolopuedotodo

La joven influencer Paula Cisneros ha fallecido a los 16 años, dejando un profundo vacío en sus seguidores y seres queridos. Su hermana, Sara Cisneros, compartió la desgarradora noticia en redes sociales, donde expresó su dolor y homenaje a la vida de Paula.

El mensaje de Sara, que rápidamente se volvió viral, decía: "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación". Esta conmovedora frase resonó en el corazón de muchos, quienes recordaron la alegría y la luz que Paula irradiaba a través de sus plataformas digitales como Instagram.

¿De qué murió la influencer Paula Cisneros?

Paula Cisneros, influencer con síndrome de Down, perdió la vida tras una intensa lucha contra el sarcoma, un tipo raro de cáncer que afecta principalmente a niños y adolescentes. Este diagnóstico marcó los últimos años de su vida, durante los cuales recibió el apoyo incondicional de su familia, amigos y una gran comunidad de seguidores.

Pese a la adversidad, Paula enfrentó su enfermedad con valentía y siguió compartiendo mensajes positivos en sus redes sociales. Su fallecimiento ha generado una ola de condolencias, dejando un legado de inspiración y fortaleza entre quienes la conocieron y la seguían.

¿Quién fue Paula Cisneros, influencer que falleció a los 16 años?

Paula Cisneros fue una influencer española que, con tan solo 16 años, logró conquistar millones de corazones gracias a su autenticidad y carisma. Destacó por su contenido positivo y motivador, con el cual promovía la visibilidad del síndrome de Down, compartiendo su lema personal: "Yo lo puedo todo".

Junto a su hermana, creó una comunidad sólida que abrazaba valores de aceptación y amor propio. Su espontaneidad y su espíritu alegre la llevaron a momentos destacados, como presentar las campanadas de fin de año en Canal Extremadura.

Paula dejó una huella imborrable, convirtiéndose en un referente de superación y empoderamiento en el mundo digital. Su partida ha generado innumerables tributos en redes sociales, donde su legado sigue vivo entre sus seguidores.

Fans lamentan la muerte de Paula Cisneros

La noticia del fallecimiento de Paula Cisneros ha dejado a sus seguidores en estado de shock. Muchos han expresado su tristeza en redes sociales, compartiendo anécdotas y fotos que reflejan la alegría que Paula trajo a sus vidas. "Siempre recordaré su risa y su energía positiva", comentó uno de sus seguidores.

Además, su hermana, Sara, le rindió un emotivo homenaje en redes sociales, en el cual destacó la fortaleza, alegría y amor incondicional que Paula siempre mostró.

"Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación. Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo. Te amamos con todo nuestro corazón (...). Nos vemos en nuestra estrella" cada día, se lee en un post que le dedicó en Instagram.