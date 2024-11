Día de Acción de Gracias 2024: ¿Te corresponde un pago extra por trabajar? Lo que debes saber en Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias es uno de los feriados más importantes de Estados Unidos, celebrado el cuarto jueves de noviembre. Esta fecha es un símbolo de reunión familiar, reflexión y agradecimiento, y muchos empleados disfrutan de un día libre para compartir con sus seres queridos. Sin embargo, para aquellos que deben trabajar en esta festividad, la pregunta sobre si recibirán un pago adicional o "extra" por sus horas laborales es frecuente.

A pesar de la importancia cultural de este día, la ley laboral en EE.UU. no obliga a los empleadores a pagar una compensación extra simplemente por trabajar en un feriado federal como el Día de Acción de Gracias. El trabajo en días festivos, como el Día de Acción de Gracias, se rige por un conjunto de normativas que incluyen la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés). Esta ley no exige a los empleadores que paguen una tarifa adicional por las horas trabajadas en feriados, pero establece reglas claras sobre el pago por horas extra, lo que puede aplicarse a quienes trabajan este día bajo ciertas condiciones.

¿Qué dice la ley sobre el pago extra en días festivos?

Según la Ley de Normas Razonables de Trabajo, los empleadores no están obligados a pagar una tarifa especial por trabajar en días festivos como el Día de Acción de Gracias. No obstante, la FLSA sí establece que los empleados que trabajen más de 40 horas durante una semana laboral deben recibir, al menos, una vez y media de su tarifa habitual por las horas extras trabajadas. Este pago extra, conocido como pago por horas extras o "overtime", es obligatorio para los empleadores si se cumplen estas condiciones.

Este tipo de pago adicional solo aplica si un trabajador es empleado no exento, lo que significa que no ocupa un puesto que esté exento de las regulaciones de horas extras, como ciertos ejecutivos o profesionales con salario fijo. Si un trabajador no exento trabaja el Día de Acción de Gracias y supera las 40 horas semanales, el empleador debe pagarle el pago por horas extras por esas horas adicionales, lo que podría incluir las trabajadas en este feriado.

En Estados Unidos, la celebración suele ser acompañado de pavo y guarniciones. Foto: Freepik

¿Cuándo podría recibir un pago extra en Acción de Gracias?

Aunque la ley federal no exige pagos adicionales por trabajar en el Día de Acción de Gracias, algunas situaciones pueden hacer que los empleados reciban un pago extra: