Salario mínimo en Florida: los 2 pasos para incrementar tus pagos en Estados Unidos este 2025

Desde septiembre de 2024, el salario mínimo en el estado de Florida se elevó a US$D 13 por hora, en el marco de un plan gradual que culminará en 2026 con un salario de US$D 15. Este cambio beneficiará a miles de trabajadores en diversos sectores, principalmente en la hostelería y el comercio en los Estados Unidos. En la siguiente nota te contamos los 2 pasos para incrementar tus pagos del salario mínimo en Florida este 2025.

La Enmienda 2, aprobada hace algunos años, establece un aumento progresivo del salario mínimo en el estado. A partir del 30 de septiembre de 2024, los empleados que reciben propinas también verán un incremento en sus ingresos, alcanzando US$ 9.98 por hora. Los empleadores deberán adaptarse a estas nuevas regulaciones para evitar sanciones legales.

Los salarios son claves para miles de trabajadores en USA. Foto: Telemundo.

Este ajuste salarial se produce en un contexto donde el salario mínimo federal en Estados Unidos se mantiene en US$ 7.25 por hora, lo que resalta las diferencias en las políticas laborales entre los estados. Florida se une a otros estados como California y Nueva York, que ya han implementado salarios mínimos más altos.

Detalles del nuevo salario mínimo en Florida

A partir del 30 de septiembre de 2024, el salario mínimo en Florida será de US$ 13 por hora. Este aumento es parte de un plan que se implementará en varias etapas, con incrementos adicionales programados para los años siguientes. En 2025, el salario mínimo ascenderá a US$ 14 por hora, y en 2026 alcanzará los US$ 15 por hora. Para los empleados que reciben propinas, el nuevo salario será de US$ 9.98 en 2024, U$$ 10.98 en 2025 y US$ 11.98 en 2026.

Impacto en los trabajadores y empleadores

Este aumento en el salario mínimo beneficiará a miles de trabajadores en sectores como la hostelería, el comercio minorista y los servicios de alimentación. Se espera que muchos empleados que dependen de ingresos por propinas también experimenten un aumento proporcional en sus salarios. Los empleadores en Florida deberán estar preparados para estos cambios y ajustar sus escalas salariales, en consecuencia, ya que el incumplimiento de las leyes de salario mínimo puede resultar en multas y sanciones legales.

Comparativa con el salario mínimo federal

En 2024, el salario mínimo federal en Estados Unidos se mantendrá en US$ 7.25 por hora. Sin embargo, muchos estados y ciudades han establecido salarios mínimos más altos, reflejando las variaciones locales en el costo de vida. Por ejemplo, California tiene un salario mínimo de U$D 16 por hora, mientras que Nueva York se sitúa en US$ 15 por hora. Este contexto resalta la importancia de las políticas laborales estatales y su impacto en la calidad de vida de los trabajadores.