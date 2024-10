Real ID en Chicago: estos son los 4 requisitos para obtener el documento en EE. UU. este 2024

Desde el 7 de mayo de 2025, en Estados Unidos será obligatorio presentar una identificación compatible con la Real ID o el pasaporte estadounidense para abordar vuelos dentro del país y acceder a instalaciones federales. Esta normativa, establecida en 2005 bajo la Ley Real ID tras los atentados del 11 de septiembre, busca reforzar la seguridad y evitar fraudes de identidad. En Illinois, y especialmente en Chicago, el gobierno ha lanzado una campaña informativa para facilitar el trámite de este documento. Aquí te explicamos cómo obtener tu Real ID en la ciudad, los costos y la documentación requerida.

La Real ID en Chicago puede tramitarse en el Secretary of State Driver Services Facility, donde las autoridades han establecido requisitos específicos para asegurar un proceso ágil y seguro. Conoce en detalle los pasos para obtener la Real ID, el costo asociado y las alternativas disponibles si necesitas identificarte en EE. UU.

¿Cómo pueden darte la Real ID en Chicago?

Para tramitar la Real ID en Chicago, es necesario dirigirse a una de las oficinas del Secretary of State Driver Services Facility, disponibles en toda la ciudad. En estas oficinas, los ciudadanos pueden solicitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación compatible con la ley Real ID. El trámite de la Real ID sigue un proceso similar al de una licencia estándar, pero requiere documentación adicional para cumplir con los requisitos de seguridad federal.

La Ley Real ID exige una verificación exhaustiva de identidad, residencia y estatus legal en el país. Por ello, antes de visitar el Secretary of State Driver Services Facility, es importante reunir toda la documentación necesaria para evitar demoras. Las autoridades recomiendan comenzar el proceso lo antes posible debido a la alta demanda, y para cumplir con la fecha límite de 2025. El trámite de la Real ID en Chicago tiene el mismo costo que una licencia de conducir estándar, que es de $30, y $20 en el caso de la tarjeta de identificación.

Puedes asistir a una oficina 'Driver Services Facility' para obtener una Real ID en Chicago. Foto: WAND-TV

¿Qué otras identificaciones aceptan en EE. UU.?

A partir de mayo de 2025, los pasajeros que tomen vuelos nacionales o busquen ingresar a instalaciones federales deben presentar una identificación que cumpla con la Ley Real ID o, alternativamente, un pasaporte válido. Otras formas de identificación, como tarjetas de identificación militar o credenciales emitidas por agencias gubernamentales, también serán aceptadas siempre que estén reconocidas a nivel federal. Esta normativa ha sido diseñada para uniformizar los criterios de identificación y fortalecer la seguridad en todo el territorio estadounidense.

La Real ID es un requisito opcional en el día a día para quienes no tienen previsto viajar en avión ni ingresar a instalaciones federales; sin embargo, facilita el acceso a servicios federales y elimina la necesidad de portar un pasaporte para estos casos dentro de EE. UU. Para los ciudadanos que ya tienen un pasaporte vigente y prefieren usarlo como identificación, no será necesario tramitar la Real ID.

Requisitos para obtener la Real ID

Para obtener la Real ID en Chicago, se deben cumplir los siguientes requisitos documentales, los cuales deben ser presentados en una oficina del Secretary of State Driver Services Facility:

Prueba de identidad: puedes presentar un certificado de nacimiento o pasaporte estadounidense como prueba de tu identidad. Número de Seguro Social: para verificar tu Seguro Social, deberás mostrar la tarjeta de Seguro Social o un documento oficial como una declaración de impuestos que contenga tu número de Seguro Social. Prueba de residencia: este documento puede incluir una factura de servicios como electricidad o gas, un contrato de alquiler o una póliza de seguro, que demuestren que resides en Illinois. Prueba de firma: para la confirmación de tu firma, es posible utilizar tu licencia de conducir actual, una tarjeta de crédito o un cheque emitido por el banco.

Es importante llevar la documentación original y vigente, ya que las fotocopias no serán aceptadas. En caso de no contar con alguno de estos documentos, se recomienda verificar las opciones alternativas con el Secretary of State Driver Services Facility para evitar contratiempos.