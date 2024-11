Gana US$10 millones en la lotería de Nueva York, pero pierde casi 4 millones de inmediato: descubre por qué

Una mujer de Jackson Heights, Queens, se convirtió en noticia tras ganar un premio de 10 millones de dólares en la lotería de Nueva York, pero su alegría se vio empañada al perder casi 4 millones en cuestión de segundos debido a las retenciones fiscales. El boleto, que le costó solo 30 dólares, fue adquirido en Shabaz Deli.

Sabina Ospino, la afortunada ganadora, optó por recibir un pago único, lo que resultó en una considerable reducción de su premio. Tras las deducciones fiscales, Ospino recibió un total de 6,1 millones de dólares, una cifra que, aunque significativa, representa casi la mitad de lo que inicialmente ganó. Este caso resalta la importancia de entender las implicaciones fiscales al ganar grandes sumas de dinero en juegos de azar.

Los premios menores a 600 dólares están exentos de impuestos, pero las ganancias mayores requieren un análisis más detallado. La Lotería de Nueva York ofrece recursos para que los jugadores verifiquen el estado de sus boletos y comprendan mejor las reglas fiscales que aplican a sus premios.

El raspadito 200X de la Lotería de Nueva York tiene probabilidades de ganar el premio mayor de 1 en 3,5 millones. Los jugadores pueden verificar el estado de sus boletos en el sitio oficial de la lotería. Foto: Inversor Global

El impacto de las retenciones fiscales en las ganancias de lotería

Cuando se trata de premios de lotería, es crucial tener en cuenta que el monto anunciado no es el que se recibe en su totalidad. En el caso de Ospino, su decisión de optar por un pago único significó que, tras las retenciones fiscales, su ganancia se redujo drásticamente. Este tipo de situaciones no son inusuales y pueden afectar a muchos ganadores de lotería que no están preparados para las consecuencias fiscales de sus premios.

Detalles sobre el raspadito 200X de la Lotería de Nueva York

El raspadito 200X es uno de los juegos más populares de la Lotería de Nueva York, con probabilidades de ganar el premio mayor de 1 en 3,5 millones. A pesar de las bajas probabilidades, la emoción de ganar un premio significativo atrae a muchos jugadores. La Lotería de Nueva York también ha anunciado que aún queda un premio mayor disponible en este juego, lo que podría motivar a más personas a participar.

Los jugadores interesados pueden verificar el estado de sus boletos y obtener más información sobre los juegos disponibles a través del sitio web oficial de la Lotería de Nueva York. Este recurso es fundamental para quienes buscan maximizar sus oportunidades y entender mejor el proceso de reclamación de premios.