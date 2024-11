El presidente norteamericano, Joe Biden, se pronunció desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, dos días después de las elecciones en Estados Unidos. El mandatario reconoció la victoria de Trump en los comicios celebrados el 5 de noviembre.

En un mensaje a la nación, el líder demócrata aseguró que desde su administración se concederá una transición 'pacífica y ordenada' con el futuro sucesor, Donald Trump.

"Desde mi administración tendremos una transición 'pacífica y ordenada'"

El presidente, Joe Biden, defendió su legado "histórico" ante millones de estadounidenses y pidió a los demócratas no rendirse, en sus primeras declaraciones postelectorales, donde Donald Trump venció a Kamala Harris.

"Ayer hablé con el presidente electo, Donald Trump, y lo felicité por su victoria", declaró. "Le aseguré que he dado instrucciones desde mi administración para que trabaje con su equipo en garantizar una transición pacífica y ordenada. Es lo que el pueblo estadounidense merece", añadió desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

"Aceptamos la decisión del país", pronunciándose sobre la estrepitosa derrota del Partido Demócrata. Asimismo, hizo hincapié a las declaraciones que hizo durante las elecciones del 2020. "El país elige a uno u otro. Aceptamos la elección que el país ha hecho, pero uno no puede amar al país solamente cuando gana (...) no importa por quién hayan votado, lo importante es que no nos veamos como adversarios, sino como compatriotas".

Joe Biden se pronunció desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca Foto: AFP

El presidente saliente pidió rebajar las tensiones políticas que han ido creciendo en las últimas décadas en Estados Unidos. "Los contratiempos son inevitables, pero rendirse es imperdonable. Una derrota no significa que estemos derrotados", agregó.

"Nosotros cambiamos Estados Unidos para bien, nos queda 74 días para el final. Ahora, la responsabilidad es del pueblo americano (...) perdimos el combate, pero nos levantamos, esa es la historia de Estados Unidos desde hace 240 años. Dios bendiga América", finalizó.

Biden se pronunció sobre la vicepresidenta Harris a días de su derrota en las elecciones

En el mismo discurso, Biden dedicó unas palabras para la vicepresidenta y excandidata del Partido Demócrata, Kamala Harris.

Para Joe Biden, Harris "lideró una campaña inspiradora", y celebró el "carácter" de la vicepresidenta, quien tomó el puesto de Biden cuando el presidente renunció a su intención de reelección.

Precisamente, el miércoles 6 de noviembre, desde la Universidad de Howard, casa de estudios de Kamala Harris, la vicepresidenta se pronunció tras hacerse oficial los resultados electorales en Estados Unidos.

Donald Trump logró superar los 270 votos escrutados y venció a Kamala Harris en las elecciones en Estados Unidos. Foto: AFP

En un mensaje a la nación, la mandataria instó a sus seguidores a "seguir luchando" mientras reconocía públicamente, por primera vez, la derrota ante el magnate, Donald Trump.

“El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando”, afirmó Harris