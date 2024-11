El candidato para las elecciones en Estados Unidos 2024 Donald Trump declaró este martes 5 que existen "muchos rumores sobre un fraude masivo" en Filadelfia, ciudad clave en Pensilvania y uno de los estados bisagra que decidirá el futuro presidencial estadounidense. Esta declaración toma importancia, ya que, en el año 2020, Trump señaló que en dicho estado habría habido actos fraudulentos.

Sin embargo, y en contra de los intereses de Trump, Larry Krasner, fiscal de distrito en Filadelfia, desmintió las acusaciones del republicano a través de una publicación en X asegurando que "no existe ninguna base fáctica que respalde esta acusación". En este contexto, invitó al oponente de Kamala Harris a presentar pruebas que respalden alguna irregularidad.

En medio del contexto electoral en Estados Unidos este 2024, Donald Trump, candidato del Partido Republicano, declaró este martes que existen "rumores sobre fraude masivo" en Pensilvania, Filadelfia, uno de los estados importantes para decidir el futuro presidencial del país y en el que Kamala Harris cuenta con la mayoría de votantes.

Filadelfia, caracterizada por ser una ciudad que tiene un número alto de votantes, ha sido una ubicación de alta tensión, especialmente para Trump, ya que en 2020 fue partícipe de un alegato por presuntamente formar parte de un fraude electoral. En búsqueda de desestimar las afirmaciones del republicano, el comisionado Seth Blue aseguró que votar en esta ciudad "ha sido seguro y confiable".

Donald Trump señaló que existen rumores de fraude masivo en Filadelfia, Pensilvania. Foto: AFP

Amenaza de bomba en Pensilvania alerta a los electores

Las elecciones en Pensilvania se vieron involucradas por una amenaza de bomba en algunos locales de votación. Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, indicó que durante la noche de este martes recibió llamadas informando múltiples amenazas de bomba en centros de votación y municipales en el estado.

Actualmente, se están revisando los locales con ayuda de perros para asegurar que no exista indicios de alerta alguna. Un residente de West Chester, lugar donde se registró una de las amenazas, relató para CNN que acudió a votar pero que fue rechazado debido al peligro que existe. "El personal de seguridad me dijo que no podía ingresar debido a una amenaza de bomba y que me quedara en el lugar por más tiempo para poder regresar y votar".