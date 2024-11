El proyecto de Donald Trump para inmigrantes: estas son las reformas migratorias si gana las elecciones en EE. UU.

Donald Trump ha vuelto a poner la inmigración en el centro de su campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Con una agenda marcada por una política de línea dura, el expresidente busca implementar reformas migratorias que prometen ser más drásticas que nunca. Durante un evento en la frontera sur el 29 de febrero, Trump enfatizó su enfoque restrictivo, destacando que pretende utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar rápidamente a individuos vinculados a actividades ilícitas.

Entre las propuestas migratorias de Trump, se destaca la promesa de realizar “la operación de deportación interna más grande en la historia estadounidense”. Esta declaración fue difundida en un video publicado en Truth Social a finales de febrero, en el que también mencionó la intención de reestructurar las agencias de seguridad. La polémica medida incluiría la transferencia de partes de la DEA, ATF, FBI y DHS hacia el cumplimiento de leyes migratorias.

A través de un video difundido en Truth Social, Trum prometió realizar la "deportación más grande de la historia" en Estados Unidos. Foto: EL PAÍS

¿Cuáles son las propuestas de Donald Trump para inmigrantes?

Trump ha articulado una serie de iniciativas contundentes para abordar la inmigración. Una de las más polémicas es la propuesta de deportaciones masivas, dirigida a entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados. Aunque el número exacto ha sido objeto de debate, el Pew Research Center estima que la población de inmigrantes indocumentados era de aproximadamente 11 millones en 2022. Pese a estas cifras, Trump sigue defendiendo la necesidad de una intervención significativa.

Otro punto central de su política migratoria es el uso de la Guardia Nacional e incluso del ejército, si fuera necesario, para ejecutar las deportaciones. Trump argumenta que no se trataría de una violación de las leyes que prohíben el uso militar contra civiles, afirmando que “estos no son civiles; estas son personas que no están legalmente en nuestro país. Esta es una invasión de nuestro país”. Esta postura refleja el carácter extremo de su propuesta y ha sido defendida por su asesor, Stephen Miller, quien ha promovido estos planes como parte de una operación sin precedentes en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, en un giro inesperado, Trump ha propuesto otorgar de manera automática la tarjeta de residencia a ciudadanos extranjeros que se gradúen de universidades estadounidenses. Esta idea, presentada en junio, marca un contraste con su retórica tradicional antiinmigración. “Si te gradúas en una universidad, creo que deberías obtener automáticamente una green card para poder permanecer en este país”, afirmó en “The All-In Podcast”. Esta medida incluye tanto a universidades tradicionales como a junior colleges, y busca atraer y retener talento altamente calificado.

En una entrevista para 'The All In Podcast', Trump prometió la residencia para los estudiantes que se gradúen de universidades estadounidenses. Foto: Gizmodo

¿Qué pasará con los inmigrantes luego de las elecciones en EE. UU.?

El impacto de estas reformas migratorias dependerá en gran medida del resultado de las elecciones de 2024. Si Trump regresa a la Casa Blanca, sus políticas afectarán significativamente a millones de inmigrantes. Además de las deportaciones masivas, Trump ha prometido cancelar las visas de los “simpatizantes de Hamas”, una decisión motivada por la guerra entre Israel y Hamas en octubre del año anterior. “Los sacaremos de nuestros campus universitarios, de nuestras ciudades y los sacaremos de nuestro país”, aseguró en un evento.

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y la posibilidad de emplear al ejército para aplicar las leyes migratorias son dos de las medidas más polémicas. Estas propuestas no solo han generado críticas por su carácter extremo, sino que también plantean dudas sobre su viabilidad legal y los costos económicos que implicarían. Expertos han señalado que las deportaciones masivas requerirían miles de millones de dólares y podrían tener un impacto negativo en sectores económicos dependientes de la mano de obra inmigrante.

A pesar de sus posiciones rígidas, la propuesta de facilitar las green cards a graduados universitarios parece ser una excepción, tal vez diseñada para equilibrar las críticas. Sin embargo, sus críticos recuerdan que, durante su mandato, Trump promovió políticas como “Buy American, Hire American” y limitó los programas de visados para trabajadores calificados. Esta aparente contradicción resalta las complejidades de su enfoque hacia la inmigración, que combina medidas extremas con concesiones específicas.

El tema migratorio no solo es un eje de campaña, sino también un arma para atacar a sus oponentes demócratas. Trump ha señalado repetidamente a la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de la crisis fronteriza, aunque estas afirmaciones han sido desmentidas por la Casa Blanca. En realidad, la gestión de la seguridad fronteriza ha recaído en el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Asimismo, el expresidente ha acusado falsamente a la administración Biden de permitir la entrada de miles de inmigrantes con antecedentes penales, una afirmación desmentida por el Departamento de Seguridad Nacional.