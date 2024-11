Donald Trump aseguró que será el primero en reconocer una eventual derrota ante Kamala Harris siempre y cuando las votaciones sean justas. El candidato del Partido Republicano brindó estas declaraciones a un grupo de periodistas tras en Florida. Tras emitir su voto, Trump aseguró que "si pierde unas elecciones, si son unas elecciones justas, sería el primero en reconocerlo". El empresario de 78 años cree que "hasta ahora creo que han sido unas elecciones justas".

El expresidente hizo un llamado a sus seguidores a que no ejerzan la violencia, tras recordar los acontecimientos ocurridos el 6 de enero del 2021, cuando un grupo de fanáticos de Trump atacó el capitolio en Washington. "No hace falta que se lo diga. Desde luego que no habrá violencia. Ciertamente, yo no quiero ninguna violencia, pero, en cualquier caso, no hace falta que les diga nada (a sus simpatizantes)".

Donald Trump emite su voto en Florida

El candidato del Partido Republicano, Donald Trump, se dirigió este martes a Florida para emitir su voto que decidirá al próximo presidente de Estados Unidos. Acompañado de su esposa Melania Trump, el magnate aseguró que "se siente muy seguro" añadiendo que su equipo -los republicanos- se presentaron con vigor en una campaña que, según propias declaraciones de Trump, son las mejores que realizó.