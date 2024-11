¿Quién ganó en Pensilvania EN VIVO? Resultados Elecciones en Estados Unidos de Kamala vs. Trump HOY

La campaña de Donald Trump ha denunciado irregularidades menores en Filadelfia, afirmando que cuatro de sus observadores fueron expulsados ilegalmente de algunos centros de votación, lo que, según los republicanos, afecta el proceso electoral. En un comunicado, acusaron al gobernador demócrata Josh Shapiro de no garantizar una elección justa y segura. Sin embargo, no se han reportado incidentes significativos, y medios locales y agencias principales no han confirmado ninguna irregularidad, lo que sugiere un intento de la campaña de Trump de cuestionar la transparencia del proceso en Pensilvania, un estado clave donde el conteo de votos puede extenderse.