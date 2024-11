El martes electoral en Estados Unidos se tornó tenso cuando numerosos centros de votación en Pensilvania y Filadelfia fueron blanco de amenazas de bomba. Las alertas, recibidas por correo electrónico, llevaron a las autoridades locales y al FBI a desplegar operativos de seguridad para investigar los incidentes.

El clima de tensión también se sintió en Arizona, donde se reportaron amenazas similares, intensificando los operativos de seguridad. Tanto Pensilvania como Arizona, estados clave en las elecciones, vieron a las fuerzas de seguridad actuar rápidamente para proteger a los votantes y garantizar que el proceso no se interrumpiera.

¿Por qué ocurrieron amenazas de bombas en centros de votación en Pensilvania y Arizona?

Las amenazas de bomba reportadas en centros de votación en Pensilvania y Arizona el día de las elecciones de 2024 han sido atribuidas a intentos de interferencia y desinformación, según fuentes oficiales. Las autoridades norteamericanas, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), identificaron que muchas de estas amenazas se originaron a partir de correos electrónicos extranjeros, especialmente de dominios rusos. Las amenazas, aunque consideradas falsas, generaron interrupciones en distintos lugares y han sido vistas como parte de un esfuerzo más amplio para sembrar desconfianza en el proceso electoral​

La noche del martes, la oficina electoral del condado de La Paz, Arizona, fue evacuada después de que dos funcionarios locales recibieran una amenaza de bomba por correo electrónico. Aunque no hubo heridos, se prevé que el incidente cause retrasos en la entrega de papeletas del condado. “Parece como si alguien hubiera intentado ponerle una llave inglesa al sistema, lo cual no es justo”, remarcó Anna Camacho, la asesora del condado de La Paz, que estaba en el edificio administrativo del condado, que alberga la oficina electoral, cuando ocurrió la evacuación alrededor de las 6 p.m.

Las 5 claves para comprender amenaza de bomba en centros de votación en Pensilvania y Arizona

Este episodio subraya los desafíos que enfrentan los sistemas electorales locales en un contexto de polarización y posibles injerencias en las elecciones presidenciales Estados Unidos 2024. A continuación, te detallamos las 5 claves para comprender amenaza de bomba en centros de votación en Pensilvania y Arizona.

Intento de intimidación electoral: las amenazas buscan sembrar miedo y desconfianza en el proceso de votación, afectando la seguridad y la normalidad del evento electoral en un país primermundista como los Estados Unidos.

Interrupción del conteo: la evacuación forzó la suspensión temporal de actividades, causando retrasos en el conteo de papeletas en los estados de Pensilvania y Arizona.

Tensiones en el sistema electoral: este incidente refleja la presión que enfrentan las oficinas locales para garantizar elecciones seguras, especialmente en estados disputados. Sin duda, un momento complejo para la integridad y seguridad de los estadounidenses.

Desinformación y desconfianza: dichas amenazas suelen acompañarse de campañas de desinformación para minar la credibilidad del sistema. Sin embargo, lo esencial es preservar el bienestar de las personas que se encuentren cerca o realizan funciones en dichos establecimientos.