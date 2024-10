Donald Trump afirma que Kamala Harris es "una vicepresidenta de m**" y ella le responde: "Por eso va a perder"

A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la contienda entre Donald Trump y Kamala Harris se ha intensificado, volviéndose más tensa y agresiva. En un reciente mitin celebrado en Pensilvania, Trump arremetió duramente contra la actual vicepresidenta de Estados Unidos, calificándola de "vicepresidenta de m****" y sugiriendo que debería ser despedida de inmediato. Estos comentarios han encendido aún más la ya polarizada campaña, que enfrenta a dos figuras clave del panorama político norteamericano.

Asimismo, Kamala Harris, quien ha tomado el liderazgo de los demócratas tras la decisión de Joe Biden de no buscar la reelección, respondió de manera contundente a los ataques de Trump. En su declaración, Harris afirmó que el expresidente menosprecia su trabajo y que sus comentarios solo refuerzan la noción de que no debería volver a ocupar la presidencia.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Donald Trump contra Kamala Harris?

Durante un mitin celebrado el sábado 19 de octubre en Pensilvania, Donald Trump, candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024, arremetió con fuerza contra la vicepresidenta Kamala Harris. Su discurso, que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó diversas reacciones, incluyó una serie de insultos dirigidos a Harris. Trump afirmó: "Hay que decirle a Kamala Harris que están hartos, que no la pueden soportar más. No te soportamos, eres una vicepresidenta terrible. La peor de todas. Estás despedida, Kamala. Vete al infierno, ¡lárgate!".

Este ataque directo se suma a una serie de críticas y descalificaciones que Trump ha lanzado contra Kamala Harris durante la campaña, intensificando el tono hostil y agresivo en sus discursos públicos. Es importante señalar que Trump ya había empleado insultos similares hacia Harris en un evento anterior, donde la calificó de "retrasada mental". Esta declaración provocó una fuerte indignación tanto entre sus opositores como entre quienes respaldan a la vicepresidenta, resaltando el impacto negativo de tales comentarios en el debate político.

Donald Trump atacó Kamala Harris en un mitin en Pensilvania realizado el último sábado. Foto: PBS

¿Cuál fue la respuesta de Kamala Harris a los insultos de Trump?

Ante los insultos de Donald Trump, Kamala Harris no permaneció en silencio. En una aparición pública tras el mitin de Pensilvania, la candidata demócrata respondió con contundencia pero sin caer en el mismo nivel de agresividad verbal. "Lo que veo en mi oponente, un expresidente de los Estados Unidos, es que degrada el cargo. Donald Trump no debería ser nunca más el presidente de Estados Unidos. No se ha ganado el derecho. Y por eso va a perder", afirmó Harris.

Su respuesta refleja la estrategia de los demócratas, que buscan posicionarse como la opción competente y unificadora frente a un Trump que, según ellos, simboliza la división y el caos. Harris ha enfatizado repetidamente en sus discursos que esta elección no solo se trata de una contienda política, sino de la defensa de los valores democráticos del país.

A medida que las elecciones presidenciales 2024 se acercan, el intercambio de declaraciones entre Trump y Harris está captando la atención tanto de los medios nacionales como internacionales. Esta confrontación resalta la profunda polarización del electorado estadounidense y cómo ambas campañas están apelando a las emociones más intensas de sus seguidores.