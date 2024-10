La vicepresidenta Kamala Harris dirigió fuertes críticas contra Donald Trump, durante su campaña política en Pensilvania, el último lunes. Estas declaraciones de Harris se produjeron, luego del que el exmandatario expresará supuestamente elogios a Adolf Hitler y advirtió que es "sería peligroso en el poder".

La intervención de Harris ocurre después de que John Kelly, exjefe de gabinete de Trump, divulgara detalles de sus conversaciones con el expresidente en entrevistas a The New York Times y The Atlantic, llegando a describirlo como alguien que encajaría en la definición de “fascista”.

John Kelly, exjefe de gabinete de Trump. Foto: BBC

Kamala Harris llama "desquiciado" a Donald Trump

Kamala Harris realizó un mitin en la ciudad de Erie, en el estado clave de Pensilvania, donde atacó directamente a su adversario. La vicepresidenta enfatizó que los comentarios de Trump sobre Adolf Hitler no pueden ser tomados a la ligera, ya que representan un peligro real para la estabilidad y los valores democráticos del país.

"Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre que fue responsable de la muerte de seis millones de judíos y de cientos de miles de estadounidenses. Todo esto es una prueba más para el pueblo estadounidense de quién es realmente Donald Trump", expresó Harris.

"Donald Trump está cada vez más desquiciado e inestable, y en un segundo mandato, personas como John Kelly no estarían ahí para ser las salvaguardias contra sus tendencias y acciones. Sabemos lo que quiere Donald Trump: quiere un poder sin control, quería generales como los que tenía Adolf Hitler", agregó Harris sobre las declaraciones de Kelly a The Atlantic y The New York Times.

Kamala Harris advierte sobre Donald Trump. Foto: Euronews

¿Donald Trump admira a Adolf Hitler?

Según las revelaciones de John Kelly, Donald Trump expresó una vez su admiración por Adolf Hitler, sugiriendo que el dictador alemán hizo "muchas cosas buenas" durante su gobierno. Estas declaraciones, que supuestamente se dieron durante una conversación privada, han sido confirmadas por Kelly al New York Times y otros medios de prestigio. La mención de Hitler por parte de Trump ha causado gran indignación entre políticos y ciudadanos, pues consideran que una figura pública con aspiraciones presidenciales no debería elogiar a uno de los mayores responsables de crímenes contra la humanidad.

¿Por qué Pensilvania es un estado clave?

Pensilvania ha sido tradicionalmente un estado decisivo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su peso en el Colegio Electoral lo convierte en uno de los territorios más codiciados por los candidatos, y en esta ocasión no es diferente. Tanto Kamala Harris como Donald Trump han centrado gran parte de sus esfuerzos de campaña en este estado, conscientes de que su victoria allí podría definir el resultado electoral.

En 2020, Pensilvania fue uno de los estados que inclinó la balanza a favor de Joe Biden, y las encuestas actuales muestran una competencia reñida para 2024. Para Harris, Pensilvania representa una oportunidad clave para consolidar el respaldo de los votantes latinos y afroamericanos, dos grupos que podrían inclinar el resultado en su favor. Por otro lado, Trump busca recuperar el apoyo que perdió en 2020 y movilizar a su base de seguidores más leales en esta región.