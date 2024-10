Eminem apoya a Kamala en mitin y apunta contra Trump: "Nuestra voz es más importante que nunca en estas elecciones"

Eminem, reconocido mundialmente por sus éxitos musicales y su estilo controversial, ha dejado clara su postura política en numerosas ocasiones. Sin embargo, su reciente aparición en un acto de campaña de Kamala Harris y Tim Walz en Detroit marca un nuevo hito en su participación pública en el ámbito electoral. El evento, celebrado en el corazón de Michigan, estado crucial en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, también contó con la presencia del expresidente Barack Obama.

El apoyo del rapero a la fórmula demócrata no solo refleja su compromiso con la política, sino también su deseo de influir en una ciudad y un estado que han sido fundamentales en su carrera. Eminem destacó la relevancia de Michigan y Detroit en los próximos comicios, pidiendo a sus seguidores que ejercieran su derecho al voto. A continuación, se detallan los momentos más destacados del mitin, incluido su feroz ataque a Donald Trump.

¿Qué dijo Eminem contra Trump durante el mitin de Kamala?

En su intervención, Eminem no escatimó críticas hacia Donald Trump. El rapero, conocido por su abierto rechazo hacia el expresidente, aprovechó la oportunidad para advertir sobre los peligros que, en su opinión, acarrearía un eventual regreso de Trump al poder. "No creo que nadie quiera vivir en un Estados Unidos donde se tema expresar opiniones", declaró Eminem, haciendo referencia a lo que considera un ambiente político más hostil durante el mandato de Trump.

El artista subrayó los riesgos que, según él, conllevaría la reelección de Trump, asociando sus políticas con un aumento de la intolerancia y la división social en el país. Esta no es la primera ocasión en la que Eminem arremete contra el exmandatario; en 2017, lanzó el freestyle The Storm en los premios BET, donde expresó "Odiamos a Trump" y lo acusó de fomentar el odio. Durante su discurso en Detroit, el rapero exhortó a los presentes a no permanecer en silencio y a votar para evitar el regreso de Trump al poder.

¿Cómo reaccionó Obama tras la presentación de Eminem?

Uno de los momentos más destacados del evento ocurrió cuando Barack Obama subió al escenario tras el discurso de Eminem. El expresidente demócrata fue presentado al ritmo de Lose Yourself, un himno tanto para los seguidores del rapero como para aquellos que ven en la canción un llamado a aprovechar las oportunidades. La audiencia estalló en aplausos cuando Obama intentó seguir el ritmo de la canción, recitando algunas de sus líneas más icónicas, lo que provocó una ovación aún mayor.

"Sabía que sería difícil seguir a Eminem", bromeó Obama al tomar el micrófono, reconociendo la energía y el impacto del rapero sobre el público. Este momento reflejó claramente la intersección entre la cultura popular y la política en las elecciones actuales de Estados Unidos, donde figuras del entretenimiento como Eminem juegan un papel clave en la movilización de los votantes.

En un momento destacado, Barack Obama, tras el discurso de Eminem, conectó con el público al ritmo de "Lose Yourself", mostrando la fusión entre cultura pop y política en las elecciones estadounidenses. Foto USA Today

Activismo político de Eminem

Aunque conocido principalmente por su música, Eminem ha sido un crítico abierto de la política estadounidense desde hace muchos años. En su álbum Revival (2017), el rapero abordó temas como el racismo, la injusticia social y la polarización política. En canciones como Like Home, Eminem lanza duros ataques contra Donald Trump, a quien ha llamado “racista” en más de una ocasión. La participación de Eminem en actos políticos no es nueva: en 2020, su éxito Lose Yourself fue utilizado en un anuncio de campaña de Joe Biden y Kamala Harris, consolidando su apoyo al Partido Demócrata.

Además de sus intervenciones musicales, Eminem ha utilizado entrevistas y apariciones públicas para manifestar su opinión sobre la administración de Trump y sus políticas. En 2023, un fragmento de una entrevista en la que criticaba al expresidente por “lavar el cerebro” a sus seguidores se volvió viral en redes sociales, confirmando su rechazo a las tácticas divisivas de Trump. Con estas acciones, Eminem se ha posicionado como una de las voces más influyentes en la intersección entre la música y la política, movilizando a miles de personas a tomar una postura activa en las elecciones.