99 frases de Año Nuevo 2025 cortas y bonitas: mensajes y saludos para tus amigos y familia

La llegada del Año Nuevo 2025 está cerca, y no hay mejor manera de celebrarlo que con una actitud positiva y una gran sonrisa. Si tu intención es comenzar el año con optimismo y compartir momentos alegres con tus seres queridos, estás en el lugar indicado. Aquí hemos reunido una colección de 99 frases cortas y bonitas para dedicar a familiares y amigos.

No olvides que una excelente forma de dar la bienvenida al Año Nuevo es enviar un mensaje a las personas importantes en tu vida y expresarles tus mejores deseos para este 2025. Si aún no tienes claro qué escribir, no te preocupes, porque en esta selección encontrarás ideas que te ayudarán a crear mensajes únicos y memorables.

Frases cortas de Año Nuevo para dedicar a tus amigos

¡Feliz Año Nuevo! Que todos tus sueños se hagan realidad.

Brindemos por un año lleno de amor y amistad.

Que cada día del nuevo año esté lleno de bendiciones.

¡ Feliz 2025 ! Que sea un año increíble para ti.

! Que sea un año increíble para ti. Te deseo un año nuevo repleto de momentos felices.

¡Salud por un año nuevo lleno de aventuras!

Que este año traiga nuevas oportunidades y logros.

Que la felicidad te siga en cada paso del nuevo año.

¡ Feliz Año Nuevo ! Gracias por tu amistad constante.

! Gracias por tu amistad constante. Que el próximo año esté lleno de risas y buenos momentos.

Te deseo un año nuevo brillante y exitoso.

Que este año renovado te llene de esperanza y alegría.

¡Feliz 2025! Que todos tus días sean especiales.

Que el nuevo año te sorprenda con cosas maravillosas.

Que cada meta que te propongas se cumpla este año.

¡Feliz Año Nuevo! Que la suerte siempre te acompañe.

Deseo que este año sea tu mejor capítulo hasta ahora.

Que el amor y la amistad iluminen tu camino este año.

Que la salud y la felicidad te sigan todo el año.

Brindemos por un año nuevo lleno de sorpresas positivas.

Que cada día del 2025 te traiga nuevas razones para sonreír.

¡ Feliz Año Nuevo ! Gracias por estar siempre ahí.

! Gracias por estar siempre ahí. Que este año te regale momentos inolvidables.

Que el 2025 sea un año de grandes logros para ti.

¡Feliz Año Nuevo! Que todos tus deseos se cumplan.

Frases cortas de Año Nuevo para dedicar a tu familia

¡ Feliz Año Nuevo ! Que este año nos traiga salud y felicidad a todos.

! Que este año nos traiga salud y felicidad a todos. Brindemos por un año lleno de amor y armonía familiar.

Que cada día del año nuevo esté lleno de bendiciones para nuestra familia.

¡Feliz 2025! Deseo que este año fortalezca nuestros lazos familiares.

¡Salud por un año nuevo lleno de momentos inolvidables juntos!

Que este año nos traiga nuevas oportunidades y alegrías compartidas.

Que la felicidad ilumine nuestro hogar cada día del nuevo año.

¡Feliz Año Nuevo! Gracias por ser mi familia.

Que el próximo año esté lleno de risas y buenos momentos en familia.

Que este año renovado nos llene de esperanza y amor.

¡Feliz 2025! Que cada día sea especial para nuestra familia.

Que el nuevo año nos sorprenda con momentos maravillosos juntos.

Brindemos por los buenos tiempos que viviremos en el próximo año.

¡Feliz Año! Que cada meta familiar se cumpla este año.

¡Feliz Año Nuevo! Que la suerte siempre nos sonría.

Deseo que este año sea el mejor capítulo para nuestra familia.

Que el amor y la unión familiar brillen en nuestro camino este año.

Que la salud y la felicidad nos sigan durante todo el año.

Brindemos por un año nuevo lleno de sorpresas positivas en familia.

Que cada día del 2024 nos traiga nuevas razones para sonreír juntos.

¡Feliz Año Nuevo! Gracias por estar siempre ahí.

Que este año nos regale momentos inolvidables en familia.

Deseo un año nuevo lleno de paz y amor en nuestro hogar.

Que el 2025 sea un año de grandes logros para nuestra familia.

¡Feliz Año Nuevo! Que todos nuestros deseos se cumplan juntos.

Saludos de Año Nuevo para enviar a tus amigos

¡ Feliz Año Nuevo 2025 ! Que este año esté lleno de éxitos y alegrías.

! Que este año esté lleno de éxitos y alegrías. Que el 2025 te traiga salud, amor y mucha felicidad.

Brindemos por un año lleno de nuevas oportunidades y grandes logros. ¡Feliz 2025!

¡Bienvenido 2025! Que sea un año inolvidable para todos nosotros.

Te deseo un año nuevo lleno de momentos felices y memorables.

Que la paz y la prosperidad te acompañen durante todo el 2025.

¡Salud por un 2025 lleno de aventuras y sueños cumplidos!

Que este año te sorprenda con cosas maravillosas y positivas.

¡Feliz Año Nuevo! Que la alegría y el éxito sean tuyos en el 2025.

Que el 2025 te brinde nuevas metas y la fuerza para alcanzarlas.

¡ Feliz 2025 ! Que cada día esté lleno de nuevas oportunidades.

! Que cada día esté lleno de nuevas oportunidades. Que este año nuevo fortalezca nuestras amistades y nos traiga felicidad.

¡Bienvenido 2025! Que sea un año de grandes logros y satisfacciones.

Que el nuevo año te llene de energía positiva y motivación.

Brindemos por un 2025 lleno de éxitos y sueños realizados.

Que la felicidad y la salud te acompañen todo el año.

¡ Feliz Año Nuevo ! Que este 2025 sea tu mejor año hasta ahora.

! Que este 2025 sea tu mejor año hasta ahora. Deseo que el 2025 te traiga todo lo que deseas y más.

Que este año nuevo esté lleno de amor y momentos especiales.

Que el 2025 te ofrezca nuevas oportunidades para crecer y prosperar.

Brindemos por un año lleno de amor y amistad verdadera.

Que cada día del 2025 te acerque más a tus sueños.

¡Feliz Año Nuevo! Gracias por ser un gran amigo.

Que este año nuevo te regale momentos inolvidables junto a tus seres queridos.

¡Feliz Año Nuevo 2025! Que todos tus deseos se hagan realidad.

Saludos de Año Nuevo para enviar a tu familia