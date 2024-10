El nuevo megaproyecto de Nueva York que impulsa la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos

En octubre de 2024, la gobernadora Kathy Hochul anunció que Nueva York dispone de 10 millones de dólares para impulsar la construcción de nuevas viviendas unifamiliares en Estados Unidos. Este megaproyecto busca mejorar la calidad del aire interior y fomentar entornos de vida saludables, cómodos y resistentes para todos los neoyorquinos.

En un comunicado de prensa, la funcionaria indicó que la inversión formará parte de una estrategia integral de Nueva York que promete transformar el mercado de la construcción y garantizar que menos hogares y edificios dependan de combustibles fósiles. "Según los últimos estándares de eficiencia y energía limpia, las nuevas viviendas ofrecerán opciones más ecológicas y saludables para todos los neoyorquinos, al mismo tiempo que contribuirán a construir un futuro más sostenible", alegó Hochul.

El megaproyecto de Nueva York que impulsa la construcción de viviendas unifamiliares

Las viviendas unifamiliares serán edificadas por Building Better Homes – Zero Emission Homes for Healthier Communities, un programa administrado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA) que ofrece financiamiento por orden de llegada a constructores y desarrolladores comprometidos con el diseño y construcción de nuevas viviendas unifamiliares y adosadas de cero emisiones en Estados Unidos.

Sin embargo, el nuevo megaproyecto de Nueva York deberá cumplir con los estándares de rendimiento y los criterios de certificación de terceros que se centran en la energía limpia, la eficiencia energética superior al código y la resiliencia. Esto incluye sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado que funcionen durante cortes de energía o que cuenten con fuentes de energía de respaldo para ser utilizadas en caso de interrupciones.

Por otro lado, el incentivo básico por vivienda adosada puede oscilar entre 7.000 y 4.000 dólares. Pero las viviendas situadas en comunidades desfavorecidas, según la definición del Grupo de Trabajo de Justicia Climática, podrán acceder al monto máximo de incentivo y recibirán 1.000 dólares adicionales por proyecto en estas áreas. Además, hay fondos disponibles para la capacitación de personal y contratistas en el ámbito de casas pasivas, con el fin de desarrollar la experiencia necesaria para implementar eficazmente estas normas en las nuevas viviendas.

¿Cómo solicitar las nuevas viviendas unifamiliares en Nueva York?

De acuerdo con la gobernadora Kathy Hochul, las solicitudes para las nuevas viviendas unifamiliares, viviendas adosadas o múltiples unidades dentro de una subdivisión en Nueva York se aceptarán hasta el 31 de diciembre de 2025, a las 3:00 p.m. hora del Este, o hasta que se agoten los fondos disponibles.

En ese sentido, la codirectora ejecutiva de Phius, Katrin Klingenberg, destacó que esta significativa inversión representa un paso fundamental para transformar el sector de la vivienda en Estados Unidos al promover la construcción de viviendas de cero emisiones. Según ella, el objetivo va más allá de la reducción de carbono, ya que se trata de crear espacios más saludables, confortables y resilientes para los residentes.