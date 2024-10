En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos introdujo diversas reformas migratorias para gestionar el creciente número de inmigrantes que llegaban en busca de mejores oportunidades. De estas reformas surgió la Green Card, un documento esencial para quienes desean residir legalmente en el país. A lo largo de su historia, ha experimentado varias transformaciones, tanto en su apariencia como en su funcionalidad, adaptándose a las cambiantes necesidades de control migratorio en el país.

El origen de la Green Card está ligado a la aprobación de la Ley de Registro de Extranjeros en 1940, que introdujo nuevos mecanismos para identificar a los migrantes que ingresaban al territorio estadounidense. Este documento, que en su momento no era verde, fue implementado para regular y documentar el estatus migratorio de miles de personas. Hoy, la Green Card es mucho más que un pedazo de plástico: es el símbolo de la estabilidad legal para millones de residentes permanentes en los Estados Unidos.

La Green Card es una tarjeta esencial para la verificación de un inmigrante. Foto: American dream

¿Cómo se creó la Green Card?

La creación de la Green Card se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, un periodo que marcó un cambio profundo en la política migratoria de Estados Unidos. En 1940, en respuesta al creciente número de extranjeros que llegaban al país, el gobierno estadounidense implementó la Ley de Registro de Extranjeros. Esta legislación obligaba a los migrantes a registrarse ante las autoridades, lo que resultó en la emisión del formulario AR-3. Este formulario fue el predecesor directo de lo que hoy conocemos como la Green Card. En ese momento, su función era simplemente llevar un registro de los inmigrantes, asegurando que su entrada y permanencia en el país estuvieran controladas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fue la agencia encargada de gestionar este proceso. Los migrantes debían rellenar el formulario AR-3 y presentar una fotografía. A cambio, recibían un documento que certificaba su estatus de residente. Durante esos años, la tarjeta no era verde, pero marcó el inicio de lo que más tarde se convertiría en uno de los documentos más importantes para los extranjeros que deseaban establecerse en Estados Unidos.

Inmigrantes alemanes. Foto: Andina

¿Cómo solía ser antes la Green Card?

La primera versión del documento de residencia en Estados Unidos no se asemejaba en nada a la actual Green Card. En la década de 1940, la tarjeta tenía un diseño simple, impresa en una hoja y su color no era verde. El objetivo principal era proporcionar una identificación básica que permitiera a las autoridades rastrear a los migrantes, y asegurarse de que estaban debidamente registrados bajo la Ley de Registro de Extranjeros. El documento no contaba con los avanzados sistemas de seguridad que conocemos hoy en día, como las bandas magnéticas o los microchips.

A lo largo de los años, la tarjeta evolucionó en diseño y en las medidas de seguridad para evitar falsificaciones. No fue sino hasta varias décadas después que adoptó el color verde que le dio su nombre coloquial. Para muchos inmigrantes que llegaron al país en esos primeros años, la tarjeta era solo un medio de identificación, pero su importancia creció conforme, Estados Unidos endurecía sus políticas migratorias y comenzaba a usar el documento como una herramienta de control.

La primera presentación de la Green Card de Estado Unidos. Foto: La Nación

¿Qué nombre tenía antes de ser Green Card?

Antes de recibir el nombre que hoy la caracteriza, la Green Card era conocida bajo otros términos más técnicos. Uno de los nombres que recibió fue 'Alien Registration Receipt Card', que se emitió tras la aprobación de la Ley de Registro de Extranjeros de 1940. Esta tarjeta no solo era un registro para los migrantes, sino que también servía como una prueba de que los inmigrantes estaban cumpliendo con las normativas establecidas por el gobierno de Estados Unidos.

El término 'Green Card' no surgió hasta que el documento adquirió su icónico color verde en la década de 1960. Sin embargo, no fue un nombre oficial, sino una expresión coloquial que rápidamente se popularizó debido a su evidente color. Con el paso del tiempo, el nombre quedó asentado en el lenguaje popular, a pesar de que la tarjeta ha cambiado de color en múltiples ocasiones desde entonces.