Después de que el expresidente Donald Trump realizara una aparición en un restaurante de McDonald’s en Pensilvania, que fue cerrado al público para este evento, surgieron especulaciones en redes sociales que indicaban que la cadena de comida rápida respaldaba la campaña de Trump para las próximas elecciones de noviembre.

Ante los rumores, McDonald’s Corporation emitió un comunicado aclarando su postura: “McDonald’s no apoya a ningún candidato a un cargo electivo, y esta política se mantiene en la contienda presidencial actual. No somos rojos ni azules, somos dorados”, informó la compañía en un mensaje dirigido a sus empleados, obtenido por The Associated Press el último lunes.

Foto: Crédito: Doug Mills/The New York Times/AP