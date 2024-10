Colegio Electoral USA: Dónde me toca votar en Estados Unidos por las elecciones presidenciales

El 5 de noviembre de 2024, millones de estadounidenses acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Estados Unidos, en unas elecciones que definirán el rumbo del país. Con candidatos como Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Donald Trump, del Partido Republicano, la participación será clave para asegurar que todas las voces sean escuchadas.

Si eres votante registrado en Estados Unidos y planeas emitir tu voto de manera presencial, es esencial que conozcas dónde votar. Los centros de votación varían según la ubicación del votante, y es importante verificar el lugar asignado con antelación para evitar contratiempos el día de las elecciones. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

Este 5 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones en Estados Unidos.

Cómo saber dónde votar en las elecciones presidenciales de EE. UU. 2024

Los estadounidenses tienen diversas formas para identificar su lugar de votación. Este es determinado por la oficina electoral del estado o territorio al que pertenece cada ciudadano. A continuación, te presentamos las tres formas más confiables para conocer dónde votar:

Otra opción eficiente es consultar tu registro de votante. A través de este documento, podrás acceder a un portal en línea que te permitirá verificar el lugar asignado para votar. El proceso es sencillo: deberás seleccionar tu estado y proporcionar información básica, como tu nombre completo, fecha de nacimiento y, en algunos casos, los últimos dígitos de tu número de Seguro Social. Una vez ingresada la información, se te proporcionará la ubicación de tu centro de votación, asegurando que puedas ejercer tu derecho de manera adecuada. Busca tu centro de votación por distrito electoral En algunos estados, también puedes buscar tu centro de votación ingresando la dirección de tu hogar. Esta opción está disponible para aquellos que prefieren utilizar herramientas de geolocalización que permiten identificar el distrito electoral asignado en función del condado y la dirección de residencia. Este método es útil si has cambiado de domicilio recientemente y necesitas confirmar tu lugar de votación actualizado.

No puedes votar en un centro no asignado

Es crucial recordar que no puedes votar en ningún otro centro que no sea el asignado. Si llegas a intentar votar en un lugar diferente, es probable que debas utilizar una boleta provisional, lo que podría implicar que tu voto no sea contado si los datos no coinciden. Además, es importante que actualices tu registro electoral en caso de que hayas cambiado de domicilio, ya que esto influirá en la asignación de tu nuevo centro de votación.

Si tienes alguna discapacidad, los centros de votación en Estados Unidos están obligados a ofrecer accesibilidad y asistencia. Sin embargo, es recomendable solicitar cualquier tipo de ayuda con antelación, para asegurarte de que tendrás todo lo necesario el día de las elecciones.