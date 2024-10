Yvon Chouinard, el multimillonario que detestaba ser rico y regaló sus US$3.000 millones por una noble causa

En el mundo empresarial, pocas historias son tan excepcionales como la de Yvon Chouinard, fundador de Patagonia. Aunque logró construir una empresa multimillonaria en los Estados Unidos, su verdadero objetivo siempre fue la protección del medio ambiente. En lugar de seguir los caminos convencionales de otros empresarios, decidió que la única forma de cumplir su propósito era entregar todo a la causa ambiental. Esta es la historia de un hombre que pasó de ser un apasionado escalador a un referente global de sostenibilidad y filantropía, y que decidió donar su empresa, valorada en 3.000 millones de dólares, para proteger el planeta.

El legado de Yvon Chouinard perdurará en Patagonia y en todas las empresas que han seguido su ejemplo de sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente. Foto: Reddit

El origen de Patagonia: de un gallinero en Ventura a la cima del éxito

Patagonia no surgió como una empresa tradicional, sino como una extensión de la pasión de Yvon por la escalada. Desde joven, desarrolló un profundo amor por la naturaleza, un refugio que descubrió después de mudarse de Maine a Burbank, California, a los siete años. Fue en los acantilados de Yosemite, a los 14 años, donde encontró su pasión por la escalada, una actividad que se convertiría en el eje de su vida.

Al darse cuenta de que los pitones europeos se rompían con facilidad, Chouinard comenzó a fabricar su propio equipo en 1957. Con una forja de carbón de segunda mano, que compró por 8,25 dólares, diseñó pitones reutilizables y más resistentes, que vendía desde la parte trasera de su coche mientras escalaba en Yosemite. Esta pequeña operación fue el inicio de Chouinard Equipment, que más tarde se convertiría en el mayor fabricante de equipos de escalada en Estados Unidos durante los años 70.

De los pitones a la ropa: el nacimiento de Patagonia

En 1970, mientras practicaba montañismo en Escocia, Chouinard compró una camiseta de rugby para protegerse el cuello de las cuerdas. La prenda atrajo la atención de sus compañeros escaladores, quienes le pidieron más. Así nació Patagonia en 1973, una marca que comenzó vendiendo camisetas de rugby, pero que rápidamente se expandió.

El nombre Patagonia evocaba para Chouinard un lugar lejano, mítico y salvaje, que representaba su amor por la naturaleza y la aventura. Desde sus inicios, la marca adoptó una postura firme en favor de la sostenibilidad. En 1972, Chouinard dejó de vender pitones, su producto más rentable, porque dañaban las rocas durante las escaladas. En su lugar, desarrolló los excentrics, piezas hexagonales de aluminio que podían insertarse y retirarse sin perjudicar el entorno natural.

Innovación y sostenibilidad: Patagonia, un referente

Uno de los hitos más importantes de Patagonia fue la creación del forro polar reciclado en 1993, elaborado a partir de botellas de plástico. Esta prenda no solo fue un éxito comercial, sino que marcó un punto de inflexión en la industria textil, al promover la moda sostenible. Además, en 1994, Patagonia adoptó el uso de algodón 100% orgánico, a pesar de los mayores costos de producción. Esta decisión incrementó las ventas en un 25%, consolidando a Patagonia como líder en moda ecológica.

El compromiso de Chouinard con el medio ambiente no se limitó a sus productos. En 1985, lanzó la iniciativa 1% for the Planet, comprometiéndose a donar el 1% de las ventas de Patagonia o el 10% de las ganancias (lo que fuera mayor) a causas ambientales. Esta iniciativa ha inspirado a más de 5.200 empresas en todo el mundo a seguir su ejemplo, con lo que se recaudó 635 millones de dólares para la protección del medio ambiente.

La donación de Patagonia: un acto sin precedentes

A pesar del éxito financiero de Patagonia, Chouinard nunca buscó acumular riqueza personal. En 2017, cuando la revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios, interpretó esto como un recordatorio de que su misión aún no estaba completa. Esto lo llevó a tomar una decisión sin precedentes en 2022: donar la totalidad de su empresa, valorada en 3.000 millones de dólares, a dos entidades enfocadas en la protección del planeta, según se reveló en el artículo 'Yvon Chouinard: A $3 billion giveaway' de la serie 'Good Bad Billionaire' de la BBC.

Chouinard anunció que todas las acciones de Patagonia se transferirían al Holdfast Collective, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el cambio climático y a la conservación de la naturaleza. También creó el Patagonia Purpose Trust, encargado de garantizar que la empresa siga generando 100 millones de dólares anuales para causas medioambientales. "La Tierra es ahora nuestro único accionista", declaró Chouinard en un comunicado, con lo que dejó en claro su filosofía de vida.

Yvon Chouinard: el hombre que eligió un propósito mayor que la riqueza

Nacido en 1938 en Lewiston, Maine, Yvon Chouinard encontró en la naturaleza y la escalada su verdadera pasión. A los 14 años, descubrió el mundo de la escalada en Yosemite, y desde ese momento, su vida se centró en la aventura y en la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la práctica del montañismo. Su visión no solo fue la de un empresario exitoso, sino la de un defensor del planeta.

A lo largo de su vida, Chouinard mantuvo un estilo de vida sencillo. A pesar de ser el fundador de una de las marcas más importantes del mundo, continuó viviendo en Ventura, California, conduciendo un viejo Subaru y dedicando su tiempo a la escalada y el surf. Para él, ser empresario nunca fue algo que lo definiera, y llegó a decir: "He sido un hombre de negocios durante casi 60 años. Es tan difícil para mí admitirlo como para alguien reconocer ser alcohólico o abogado".

El futuro de Patagonia: un legado de sostenibilidad

El legado de Yvon Chouinard va más allá de los logros empresariales. Su decisión de donar el control de Patagonia asegura que la empresa siga siendo un modelo de sostenibilidad y responsabilidad social. Con el Holdfast Collective y el Patagonia Purpose Trust en marcha, Patagonia se compromete a seguir destinando todos sus beneficios a la conservación del planeta, con lo que marca una diferencia real en la lucha contra el cambio climático.