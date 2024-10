CALIFORNIA es el primer estado en prohibir fechas de caducidad en alimentos: en qué consiste la NUEVA LEY en EE. UU.

En California (Estados Unidos), se ha dado un gran paso en la lucha por preservar los recursos alimentarios en un contexto donde el desperdicio y la escasez se entrelazan. ¿Por qué continuamos desechando toneladas de alimentos? Las cifras no dejan de aumentar, reflejando un impacto económico y ambiental devastador. Este problema no solo perjudica a quienes más lo necesitan, sino también a aquellos que podrían haber aprovechado esos productos en su mejor estado. No obstante, la solución podría estar más cerca de lo que pensamos.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas es interpretar las etiquetas de los alimentos. Foto: Bloomberglinea

California ha tomado la iniciativa de cambiar las reglas del juego, al ser el primer estado en Estados Unidos que elimina la expresión 'vender antes de' en las etiquetas de los alimentos. Esta decisión marca un hito en la lucha contra el desperdicio de alimentos y abre una nueva puerta hacia un consumo más consciente.

Fechas confusas en las etiquetas: una trampa para los consumidores en California

Uno de los mayores desafíos para muchas personas es entender correctamente las etiquetas de los alimentos. Expresiones como "vender antes de" o "consumir antes de" generan con frecuencia confusión y preocupaciones innecesarias. Esto es especialmente complejo para los inmigrantes y extranjeros, quienes, al adaptarse al sistema de etiquetado en Estados Unidos, se enfrentan a normativas diferentes a las de sus países de origen. La reciente modificación en California tiene como objetivo aclarar que los productos alimenticios son seguros para el consumo después de la fecha señalada, lo que contribuye a disminuir los malentendidos. Esta iniciativa beneficiará tanto a la población local como a los recién llegados.

Este tipo de etiquetas ha causado, durante años, un gran desperdicio de alimentos. Según datos de la organización ReFED, más de 3 millones de toneladas de comida se desechan anualmente en EE. UU. debido a la confusión que generan estas fechas de caducidad. California busca poner fin a esto, y su medida podría ser el ejemplo que otros estados sigan en los próximos años.

La ley que podría salvar miles de toneladas de comida en Estados Unidos

Con la implementación de esta nueva regulación, California pretende disminuir más de 70 000 toneladas de alimentos desperdiciados anualmente, lo que representa un beneficio importante tanto para el medioambiente como para la economía. El desperdicio de alimentos no solo afecta los presupuestos familiares, sino que también genera consecuencias ambientales adversas, contribuyendo al cambio climático. La normativa aborda el problema desde una perspectiva económica y sostenible, promoviendo una iniciativa que otros estados y naciones deberían considerar adoptar para hacer frente a estos desafíos globales.

Esta ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, requerirá que los fabricantes y minoristas adopten un etiquetado más claro. No obstante, habrá algunas excepciones, como en el caso de la fórmula infantil, los huevos y ciertas bebidas alcohólicas, que continuarán con su propio sistema de fechas.

¿Cómo influirá en las costumbres alimentarias de los consumidores estadounidenses?

La entrada en vigor de esta ley obligará a los fabricantes y minoristas a utilizar un etiquetado más claro y directo, alejándose de las frases que inducen a error. Pero, ¿será suficiente para cambiar la mentalidad de quienes ya han adoptado la costumbre de tirar alimentos por temor? Las autoridades sugieren que los consumidores, incluyendo los inmigrantes que llegan a California, deben aprender a confiar en su sentido común y en la nueva normativa. Las prácticas recomendadas, como congelar alimentos o planificar las compras, se vuelven aún más esenciales en este contexto.

Además, la FDA ha dado un paso adelante al recomendar a los ciudadanos nuevas formas de reducir el desperdicio en el hogar. Congelar los alimentos antes de que caduquen, planificar las comidas semanalmente y donar aquellos productos que no se van a consumir son algunas de las estrategias que buscan transformar la manera en que gestionamos nuestros recursos.

Hacia un futuro con menos desperdicio y mayor conciencia

La conciencia sobre el desperdicio de alimentos ha ido en aumento, pero queda mucho por hacer. Los expertos aseguran que este es solo el primer paso para un cambio más profundo. California ha dado el primer paso hacia una transformación, pero depende de todos los consumidores, desde los locales hasta los inmigrantes, el aprovechar estas nuevas oportunidades para ser parte de la solución. Un futuro más sostenible está a la vista, y reducir el desperdicio de alimentos puede ser uno de los caminos más fáciles y accesibles para alcanzar esa meta.