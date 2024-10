Alerta en Estados Unidos: más de 200 escuelas retiran este alimento por posible contaminación

El sistema educativo y alimentario de Estados Unidos se ha visto sacudido por una alerta alimentaria sin precedentes, tras un aviso emitido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Más de 200 escuelas en varios estados han tenido que retirar productos contaminados debido a un brote de listeria, lo que ha generado preocupación entre padres y autoridades por el posible impacto en la salud de miles de estudiantes. Esta crisis ha resaltado la importancia de garantizar la seguridad alimentaria en las instituciones públicas y privadas del país.

El brote ha tenido impacto directo en los comedores escolares de más de 200 instituciones en distintos estados. Foto: Cucinare

¿Qué es la listeria y cómo afecta a la salud de los estudiantes de Estados Unidos?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede sobrevivir en temperaturas bajas, incluso en refrigeración, y es responsable de una infección grave llamada listeriosis. Si bien la mayoría de las personas saludables pueden no experimentar síntomas graves, la infección puede ser letal para grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas, recién nacidos y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Entre los síntomas más comunes de la listeriosis se encuentran fiebre, dolores musculares, náuseas y diarrea. En casos más graves, la infección puede derivar en meningitis, encefalitis o sepsis, poniendo en riesgo la vida de quienes la padecen. La gravedad del brote actual ha obligado al USDA a retirar más de 11 millones de libras de productos cárnicos y avícolas, afectando tanto a escuelas como a comercios.

¿Cómo afecta esta alerta a las escuelas de Estados Unidos?

El brote ha tenido un impacto directo en los comedores escolares de más de 200 instituciones en distintos estados, incluidos Delaware, Florida, Georgia, Illinois, New Jersey, y Nueva York, entre otros. Los productos afectados, que incluyen sándwiches, ensaladas y comidas congeladas, fueron suministrados por la empresa BrucePac, una importante distribuidora de alimentos. Aunque el USDA ha aclarado que los alimentos enviados a las escuelas no formaban parte de los programas federales de almuerzo, la noticia ha generado un clima de alarma en la comunidad educativa y entre los padres de familia.

Las autoridades han respondido con rapidez, realizando inspecciones en las escuelas afectadas y eliminando los productos contaminados de sus menús. Jim Tobin, experto en seguridad alimentaria, afirmó que este incidente subraya la importancia de contar con medidas más estrictas en la supervisión de los alimentos que llegan a las instituciones públicas. La lista completa de los productos retirados puede consultarse en el sitio web del USDA.

Medidas de seguridad y prevención ante el brote de listeria

Ante la magnitud del retiro de productos, el USDA ha recomendado a todos los consumidores, incluidas las familias afectadas por esta situación, verificar si los alimentos que tienen en casa forman parte del listado de productos contaminados. En caso afirmativo, los productos deben ser desechados de inmediato. Las escuelas afectadas han tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad alimentaria, implementando nuevas políticas de higiene y manipulación de alimentos.

La importancia de adoptar medidas preventivas nunca ha sido más evidente. Entre las recomendaciones destacan el lavado frecuente de manos antes de manipular alimentos, la cocción adecuada de productos cárnicos y la correcta refrigeración de alimentos perecederos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el USDA continúan trabajando en la investigación del origen del brote, que se sospecha proviene de una planta de procesamiento en Oklahoma.

El USDA sigue actualizando la lista de escuelas afectadas en fsis.usda.gov/recalls. Esta lista fue actualizada por última vez el jueves por la noche.

