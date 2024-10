Una medida del gobierno de Estados Unidos incentiva a los ciudadanos americanos a cambiar los dólares que ya no estarán en circulación. Foto: composición LR/Numista/Mundo Deportivo.

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un rediseño de los billetes de 20 dólares que se implementará en breve. Por ese motivo, la Reserva Federal ha comunicado cuáles serán las piezas monetarias que dejarán de ser aceptadas en bancos, cajeros automáticos y comercios.

Las entidades financieras como Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citibank han decidido dejar de aceptar billetes con ciertas características específicas, manteniendo de cierto tipo de billetes de US$20. Esta medida se debe a la introducción de nuevos patrones para la seguridad monetaria en USA, lo que implicará la retirada de estos billetes para modernizar el sistema.

¿Desde cuándo los bancos y cajeros electrónicos ya no aceptarán los billetes de US$20 en EE.UU.?

La medida implementada por la Reserva Federal inició el mes de septiembre de 2024 y continuará de manera gradual hasta el lanzamiento del rediseño en Estados Unidos. Los billetes de US$20 que serán retirados de circulación incluyen varias series antiguas que ya no cumplen con los estándares de seguridad actuales.

Esta iniciativa busca reducir el riesgo de falsificación y mejorar la seguridad de las transacciones financieras. Entre los billetes afectados se encuentran aquellos emitidos antes de ciertas fechas específicas, que serán detalladas en el transcurso del 2024, por lo que te alertamos a estar alerta a las nuevas actualizaciones con respecto al dólar y evitar futuros inconvenientes.

Además, se recomienda a los usuarios que revisen sus billetes y los cambien en los bancos antes de las fechas límite establecidas. Los bancos y cajeros automáticos dejarán de aceptar estos billetes gradualmente, facilitando la transición hacia los nuevos diseños.

¿Qué tipo de billetes de US$20 no aceptarán los bancos y cajeros en Estados Unidos?

Los bancos, cajeros automáticos y establecimientos comerciales en Estados Unidos ya no aceptarán billetes de 20 dólares que no cumplan con los estándares mínimos de integridad. Es decir, aquellos billetes que estén dañados o tengan manchas en la imagen del personaje histórico no serán válidos para transacciones de compra o depósitos en los bancos.

Estos billetes, catalogados como "mutilados" por la autoridad monetaria estadounidense, serán excluidos de la circulación y en el año 2030 se instaurará un programa de intercambio de moneda que permitirá a los usuarios cambiarlos por billetes en mejor estado aptos para su uso cotidiano.

Esta actualización forma parte de un esfuerzo continuo por modernizar la moneda estadounidense y asegurar que se mantenga a la vanguardia en términos de seguridad y tecnología. La Reserva Federal continuará informando al público sobre los próximos pasos y las fechas importantes relacionadas con este cambio.

La Oficina de Grabado y Sello, junto con el Servicio Secreto, trabajan para desarrollar nuevas tecnologías que dificulten la producción de billetes falsos. Foto: LR/Difusión.

¿Qué billetes de US$20 podrán cambiarse en la Reserva Federal de Estados Unidos?

A pesar de que algunos billetes de 20 dólares podrían no ser aceptados en ciertos comercios, es importante tener en cuenta que siguen siendo de curso legal y pueden ser cambiados en la Reserva Federal de Estados Unidos. Se aconseja reemplazar los billetes dañados o mutilados por nuevos antes de la introducción de los dólares con un nuevo diseño.

Los propietarios legítimos de un billete mutilado tienen derecho a recibir un reembolso por su valor total en los siguientes casos:

Si se conserva claramente más del 50% de un billete reconocible como moneda de los Estados Unidos, junto con suficientes restos de cualquier elemento de seguridad relevante.

como moneda de los Estados Unidos, junto con suficientes restos de cualquier elemento de seguridad relevante. Si se conserva el 50% o menos de un billete reconocible como moneda de los Estados Unidos y la forma en que se mutiló y la evidencia respaldan de manera satisfactoria para la BEP que las partes faltantes han sido completamente destruidas.

¿Qué personaje figura en el billete de 20 dólares?

El personaje que figura en el billete de 20 dólares estadounidenses es Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos, quien ocupó el cargo de 1829 a 1837. Jackson es conocido por sus políticas populistas, su oposición al Banco Nacional, y por la controvertida Ley de Remoción de los Indígenas, que resultó en el desplazamiento forzoso de miles de nativos americanos. Su imagen en el billete de 20 dólares ha sido objeto de debate en los últimos años debido a su legado polémico.