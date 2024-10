El legendario Paul McCartney iluminó el Estadio Nacional de Lima la noche del domingo 27 de octubre en una presentación que quedará en la memoria de sus seguidores peruanos. Durante más de dos horas, el exBeatle interpretó los clásicos que lo han consagrado como uno de los íconos de la música a nivel mundial. Su gira Got Back World Tour llegó a Perú con una producción que incluyó un despliegue impresionante de luces, efectos visuales y la tan esperada interpretación de canciones como 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', 'Hey Jude', 'A Hard Day’s Night' y 'Drive My Car'. Sin embargo, lo que capturó la atención de todos fue el inesperado gesto de McCartney al ‘casar’ a una pareja sobre el escenario, un acto que sorprendió tanto a los presentes como al mismo artista.

Una propuesta de matrimonio en pleno concierto

El momento más especial de la noche ocurrió cuando Paul McCartney notó a dos personas en el público sosteniendo un cartel que decía: “¿Nos casarías, por favor?”. Ante el pedido, el artista británico los invitó a subir al escenario para conocerlos y hacer realidad su petición. "Noté en el público a dos personas sosteniendo un cartel que dice ‘¿nos casarías, por favor?’. ¿Entienden? Yo no… Así que vengan aquí ahora, veamos quiénes son. Con su cartel, muestren su cartel", exclamó McCartney mientras el público estallaba en aplausos y vítores.

Aunque McCartney aclaró que no tenía la autoridad para casarlos formalmente, dio paso a un emotivo momento al sugerirle al novio que propusiera matrimonio a su pareja frente a miles de espectadores. "Bueno, no puedo casarlos, pero puedes preguntarle a ella si quiere casarse contigo. ¡Oh, el anillo! Dile, ‘¿te casarías conmigo?’... Vivan una linda y larga vida feliz", comentó el artista, sellando el momento con un aplauso mientras la pareja se abrazaba en medio de la ovación del público peruano.

Clásicos, pirotecnia y un saludo especial al público peruano

El concierto de Paul McCartney en Lima fue mucho más que una noche de éxitos musicales; fue una experiencia mágica para los asistentes, que incluyó desde efectos de pirotecnia hasta una conexión genuina del artista con su audiencia. Paul se ganó a los asistentes desde el inicio cuando saludó al público peruano con un afectuoso: “Buenas noches, causas”, lo que generó una respuesta emotiva y cercana de los espectadores.

La presentación incluyó un repertorio de clásicos que definieron la carrera del artista y que marcaron una generación. Entre las canciones interpretadas estuvieron 'Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’, ‘Let It Be’ temas que llevaron a los asistentes a corear y recordar momentos únicos de la época dorada de The Beatles. Además, McCartney se mostró conmovido y agradecido por la calidez del público peruano, quienes no dejaron de mostrar su entusiasmo en ningún momento.

Un espectáculo que dejó huella en el Estadio Nacional

La visita de Paul McCartney a Perú como parte de su gira mundial Got Back dejó huella en los miles de peruanos que tuvieron la oportunidad de verlo en vivo en el Estadio Nacional. Con más de dos horas de música, un despliegue escénico de primer nivel y momentos especiales como el de la pareja que subió al escenario, McCartney demostró por qué es una leyenda de la música.

Paul McCartney finalizó su show ondeando la bandera de Perú. Foto: X

Para finalizar la noche, McCartney ondeó una bandera del Perú, despidiéndose con un mensaje de agradecimiento y dejando una promesa de una vida feliz para la pareja que se comprometió ante él. Este gesto del artista se suma a los muchos que han hecho de su carrera un legado en la historia de la música.