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Tania Libertad defiende su derecho de lanzar un disco de covers: “Son canciones que se conocen poco, pero tienen gran valor”

Tania Libertad, la icónica artista peruana radicada en México, interpretará temas de su nuevo disco '¡Ay, amor!' junto a sus clásicos como 'Tu voz' y 'El pastor', prometiendo una velada inolvidable.

Tania Libertad, la icónica artista peruana radicada en México, regresará a Perú el 24 de octubre para presentar su espectáculo 'Gracias a la vida que me ha dado tanto'. Fotos: Instagram
Tania Libertad, la icónica artista peruana radicada en México, regresará a Perú el 24 de octubre para presentar su espectáculo 'Gracias a la vida que me ha dado tanto'. Fotos: Instagram
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Tania Libertad, la artista peruana que radica en México hace 46 años, regresará a nuestro país el próximo 24 de octubre (fecha de su cumpleaños) para presentar su espectáculo de gala 'Gracias a la vida que me ha dado tanto' en el Gran Teatro Nacional y también para cantar en vivo algunos temas de su nuevo disco '¡Ay, amor!', además de las canciones que el público siempre espera escuchar como 'Tu voz', 'El pastor' y 'La contamanina'.

En una entrevista con La República, Tania Libertad se mostró feliz de poder reencontrarse con el público peruano después de algunos años de ausencia. Asimismo, expresó su emoción de poder interpretar temas de '¡Ay, amor!', un nuevo álbum que reúne canciones no inéditas, pero algunas no tan conocidas en Latinoamérica como debieran. “Cantaré algunas de estas canciones del disco, sin dejar de lado el resto de mi repertorio que la gente siempre quiere escuchar”, afirmó la cantante.

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Tania Libertad y su vínculo inquebrantable con Perú

Tania Libertad, quien lleva más de seis décadas de carrera y quien ha llevado su música por algunos de los teatros más importantes del mundo, indicó que siempre tiene la predisposición de presentarse en Perú, pero tiene que esperar que las productoras apuesten por ella. Asimismo, aseguró que le gustaría recorrer otras ciudades con lo mejor de su repertorio.

“Si no voy a escenarios grandes o a festivales es porque no me llevan, no es que no quiera. Tiene que haber un empresario interesado en llevarme y que yo pueda mostrarme. Ahora es Dea Promotora la que me ha estado llevando a hacer conciertos allá, pero no es fácil. A veces no puedo llegar a Piura, a Chiclayo o a Trujillo, no es fácil. Cada vez es más complicado, y más para un artista como yo que no está tan metida en todo el circuito comercial. Digamos que yo estoy más dentro del rango de lo cultural”, declaró.

Más allá de sentirse profeta o no en su tierra, Tania Libertad manifestó que cada vez que regresa a su tierra natal, llena su alma por todo el amor que le dan. “Cuando voy (a Perú) y entro al teatro que me corresponda, siento que soy correspondida, que la gente me tiene aprecio, recuerda mis canciones. En fin, yo sí hago una conexión muy bonita con el público que va a verme. Eso es algo que agradezco enormemente”, agregó emocionada.

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Tania Libertad presenta su nueva producción

A sus 73 años, Tania Libertad ha hecho todo lo que le provoca, musicalmente. Lleva consigo 46 producciones y no quería que su último disco fuera completamente inédito, por lo que decidió versionar temas que transitan por el bolero, la balada y algunos acercamientos al género urbano, pero desde su propia sensibilidad artística y con su propia producción y arreglos musicales.

“Yo no quería hacer un disco completamente inédito. Como paso escuchando mucha música, escogí unas canciones que no conocía y aunque ya tenían sus versiones originales, las escogí porque eran muy bonitas y porque se conocían poco en México y en parte de Latinoamérica. Además porque me iba a meter en un género que había explorado muy poquito: la balada. Por eso me animé a hacer este disco del cual soy productora, soy arreglista. En fin, estuve metida en todo el proceso de este disco”, declaró para este medio.

Para Tania, decir que '¡Ay, amor!' se reduce a un simple álbum de covers es injusto, ya que en sus 46 producciones, ha experimentado con casi todos los géneros y realizado fusiones sorprendentes. “Es un disco muy bonito, creo que el repertorio está muy bien logrado, ya que abarca canciones de amor y de desamor. Tener una discografía tan amplia como la mía es difícil, por eso decidí hacer este con canciones que se conocen poco, pero que tienen un enorme valor y son de grandes compositores”, añadió la artista que se caracteriza por su singular timbre de voz y calidad interpretativa.

Para esa gala especial, Tania Libertad estará acompañada por Caridad Herrera (dirección, teclados y coros), Geysi González (teclados, flauta y coros), Mariano Liy (guitarra y bajo eléctrico) y nuestro compatriota Juanchi Vázquez (percusión y coros). Las entradas para este esperado encuentro con una de las grandes voces de la música peruana ya están disponibles en Teleticket.

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