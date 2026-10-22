La vez que Juan Víctor difundió audios de Andrea San Martín presuntamente maltratando a su menor hija: "¡Que te calles!" Andrea San Martín vuelve a estar en el centro de la atención pública tras ser detenida por una denuncia de Juan Víctor por presunta agresión a su hija. El caso recuerda los audios que él difundió hace cinco años y que generaron controversia.

Andrea San Martín fue detenida en una comisaría de Miraflores durante la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, luego de que Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, presentara una denuncia por una presunta agresión contra la menor. Según los reportes difundidos por los programas 'América hoy' y 'Arriba mi gente', el incidente habría comenzado cuando la niña comía una bolsa de chizitos.

De acuerdo con la versión atribuida al expiloto, el episodio habría ocurrido después de una videollamada realizada el 20 de octubre, durante la cual encontró a su hija llorando. El denunciante sostuvo que la pequeña le contó que la exchica reality la habría jalado del brazo y provocado una caída que le ocasionó un moretón. Además, la denuncia incluiría presuntos castigos relacionados con la retirada de juguetes, peluches y dispositivos electrónicos, así como la prohibición de participar en una actividad escolar.

Andrea San Martín y los audios que se viralizaron por presuntos maltratos a su hija con Juan Víctor

La reciente denuncia ha recordado una controversia anterior entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, quien hace aproximadamente cinco años acudió al programa 'Andrea', conducido por Andrea Llosa en ATV, para difundir grabaciones que, según afirmó, evidenciaban presuntos episodios de maltrato hacia su hija.

En los fragmentos presentados en televisión se escuchaba una voz atribuida a la modelo que reprendía a la niña mientras esta lloraba. Las grabaciones incluían expresiones como: "¡Cálmate... te voy a pegar!" y "¡No te quiero escuchar llorar!". También se oía la frase "¡Que te calles!", que volvió a generar atención por el tono de los intercambios registrados. La difusión de estos audios provocó cuestionamientos sobre la manera en que se desarrollaban las interacciones entre la entonces participante de realities y su hija.

Juan Víctor sostuvo en aquella oportunidad que las grabaciones respaldaban sus acusaciones y manifestó su desacuerdo con las dificultades que, según él, enfrentaba para ver a la menor.

El empresario también cuestionó las razones por las que Andrea San Martín no le habría permitido mantener contacto con la niña, al señalar que las denuncias presentadas por su expareja en su contra no justificaban, desde su perspectiva, que permaneciera alejado de ella.

Andrea San Martín detenida tras denuncia de Juan Víctor: la acusan de maltratar a su menor hija

La intervención policial de octubre de 2026 reavivó la atención sobre el enfrentamiento entre Andrea San Martín y Juan Víctor. Según la información difundida por 'América hoy', la modelo permanecía en una comisaría de Miraflores mientras las autoridades atendían la denuncia por presunta agresión contra la menor. El caso se originó en un episodio que, de acuerdo con la versión del denunciante, estuvo relacionado con una discusión por el consumo de chizitos.

Juan Víctor habría declarado que, durante la videollamada del 20 de octubre, su hija le contó que su madre la tomó del brazo y la llevó hacia una habitación, donde terminó cayendo y sufriendo un moretón.

El documento policial citado en los reportes también recogería otros presuntos castigos, entre ellos la retirada de aparatos electrónicos, juguetes y peluches, además de la supuesta exclusión de una actividad escolar.

Los reportes televisivos señalaron, asimismo, que Juan Víctor salió de la dependencia policial con la niña en brazos y procuró cubrirla para evitar que quedara expuesta ante las cámaras. Según lo comentado en el programa, la menor habría quedado bajo resguardo mientras intervenían las instituciones correspondientes, con el objetivo de priorizar su protección.