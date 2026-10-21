Vanessa López arremete contra la pareja de ‘Tomate’ Barraza tras revelarse su pasado: “Lo tenía bien guardadito”

Vanessa López se pronunció luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera testimonios junto a imágenes relacionadas con las presentaciones que Roscarlys Luna habría realizado años atrás en discotecas de Lima y provincias. La actual novia de Carlos 'Tomate' Barraza protagonizó espectáculos de corte sensual, según relataron empresarios que aseguraron haber trabajado con ella.

La expareja del cantante aprovechó la difusión del informe para lanzar indirectas y cuestionar si el salsero conocía esa etapa de la vida de su futura esposa. Sus declaraciones se sumaron a la controversia generada por el reportaje, que también reveló detalles sobre el nombre artístico que utilizaba Luna y las características de sus presentaciones nocturnas.

Vanessa López se pronuncia tras el destape de Roscarlys Luna

López no pasó por alto las imágenes difundidas sobre la pareja del intérprete y, tras conocer los detalles de los espectáculos que habría protagonizado la joven, la influencer puso en duda cuánto sabía el cantante sobre el pasado artístico de su prometida. "Ahí no tenía pichicata. Esas son fotos artísticas, se lo tenía bien guardadito, pero ¿‘Tomate’ sabrá de eso? Para casarte tienes que investigar", manifestó.

La expareja del exintegrante de 'Los Barraza' también recordó el momento en que conoció a Luna. Según contó, durante aquel encuentro, el actual vínculo del exconductor le habría mencionado que contaba con tres carreras, aunque no hizo referencia a sus antiguas presentaciones en locales nocturnos. "Esa vez que me la presentó me dijo que tenía tres carreras, pero se olvidó de decirme de esta carrera", expresó Vanessa López.

Empresario revela los shows de la novia de 'Tomate' Barraza

El reportaje recogió los testimonios de dos empresarios que hablaron sobre las presentaciones que Roscarlys Luna habría realizado antes de la pandemia. Ambos describieron su participación en los eventos, como también señalaron que el nombre artístico de la joven en dichos eventos era Rosángela Love. "Es un nombre que nosotros le pusimos. Nosotros lo creamos porque considerábamos que era un poco más vendible", declaró uno de los empleadores.

Por su parte, Jesús Cárdenas, hombre de negocios vinculado a discotecas de provincias, ofreció detalles sobre el tipo de espectáculos que protagonizaba Luna. Su testimonio describió presentaciones sensuales que incluían interacción con los asistentes. "Generalmente se quedaba con hilo, hacía un show sexy, sacaba a alguien del público, lo bailaba, se quedaba en topless", detalló Cárdenas.