Tom Holland, protagonista de ‘Spiderman’ confiesa cómo el alcohol destruyó su vida: “No podía dejarlo”

Tom Holland, reconocido mundialmente por interpretar a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, habló sobre las dificultades que enfrentó para dejar de beber alcohol y cómo descubrió que su relación con la bebida no era saludable. Lo que comenzó como un reto de un mes sin consumir alcohol terminó convirtiéndose en un cambio duradero en su vida.

En enero de 2022, el actor británico se propuso participar en el llamado Dry January, una iniciativa que invita a dejar de beber durante el primer mes del año. Sin embargo, la experiencia le hizo reconocer que dejar el alcohol le resultaba mucho más difícil de lo que esperaba. Su decisión también lo llevó a explorar nuevas alternativas para quienes desean disfrutar de bebidas sin alcohol.

Tom Holland revela cómo descubrió que tenía problemas con el alcohol

El proceso de Tom Holland comenzó después de las celebraciones de fin de año de 2021. Durante enero de 2022, intentó mantenerse alejado del alcohol, pero notó que pensaba constantemente en volver a beber. Incluso se sorprendía contando las horas que faltaban para poder hacerlo, una situación que le generó preocupación.

En una entrevista con el pódcast On Purpose, conducido por Jay Shetty, el actor contó que decidió extender el reto hasta febrero para comprobar si podía dejar de beber sin dificultades. Sin embargo, al terminar ese segundo mes, seguía teniendo problemas para desenvolverse en situaciones sociales sin alcohol. Por ello, se propuso mantenerse sobrio hasta el 1 de junio, fecha de su cumpleaños, y evaluar cómo se sentía después de seis meses sin beber. Según relató, al llegar a ese momento se encontraba más feliz que nunca.

Tom Holland cuenta cómo cambió su vida tras dejar de beber

La sobriedad también llevó a Holland a reflexionar sobre el papel que el alcohol tenía en sus relaciones sociales y en su rutina. El actor explicó que, en muchas ocasiones, bebía para sentirse más cómodo en determinados entornos. Por eso, parte de su proceso consistió en aprender a desenvolverse en esas situaciones sin recurrir a las bebidas alcohólicas.

Su experiencia también inspiró la creación de BERO, una marca de cerveza sin alcohol que lanzó en 2024. Holland explicó que, después de dejar de beber, comenzó a explorar este tipo de productos y encontró una oportunidad para ofrecer alternativas que permitieran participar en reuniones sociales sin consumir alcohol. Así, transformó una experiencia personal en un proyecto empresarial relacionado con su estilo de vida.