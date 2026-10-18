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Miguelito Barraza se somete a prueba médica y alerta a su familia por su estado de salud: “Yo ya lo vi mal”

Miguelito 'El chato' Barraza preocupa a sus seguidores por su estado de salud tras revelar síntomas padecidos por él recientemente. El comediante se sometió a una resonancia magnética y su esposa expresó su temor.

Miguelito Barraza alerta a su familia por el estado de su salud. Composición LR. YouTube
Miguelito Barraza alerta a su familia por el estado de su salud. Composición LR. YouTube
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El comediante Miguelito Barraza generó preocupación al revelar que, en algunas ocasiones, siente que podría perder el equilibrio y caerse. Durante una entrevista para el programa 'Día D', el artista acudió a una clínica para someterse a una resonancia magnética, un examen médico que despertó el interés de sus seguidores ante sus antecedentes de salud.

La situación también afectó a su esposa, quien no pudo contener las lágrimas al expresar su temor por el bienestar del humorista, señalando: "Yo no quiero que le pase nada. Yo ya lo vi mal". Tras décadas de trayectoria en la televisión, el recordado integrante de 'Risas y Salsa' continúa vinculado al mundo artístico, aunque sus recientes declaraciones volvieron a poner el foco en los problemas médicos que ha contado públicamente.

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Miguelito Barraza alerta a su familia por su estado de salud

El cómico acudió a un centro médico para realizarse una resonancia magnética. Fiel a su característico sentido del humor, el comediante se mostró animado antes de ingresar al examen y bromeó con el equipo periodístico. "Un comercial y regreso", comentó durante la grabación.

Sin embargo, en otro momento de la entrevista, el artista describió una sensación que le genera preocupación. "A veces me da como que me quiero caer", manifestó al referirse a lo que experimenta. Aunque esta declaración despertó inquietud por su estado de salud, hasta el momento no se ha informado públicamente de un diagnóstico nuevo que explique dichos síntomas.

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El 'Chato' Barraza se pronuncia sobre los tres infartos que sufrió

Los problemas de salud de Miguelito Barraza no son recientes. El humorista reveló para 'América Hoy' que padecía varias enfermedades y que había sufrido tres infartos cerebrales. Asimismo, el popular 'Chato' habló en 'El valor de la verdad' sobre el cáncer que le habían diagnosticado. En aquella ocasión reconoció que los infartos cerebrales estuvieron relacionados con la falta de cuidados frente a su diabetes.

"Soy hipertenso, tengo diabetes, tres infartos cerebrales, arritmia, pero sigo adelante", declaró entonces el artista, quien ha mantenido una extensa trayectoria en el entretenimiento nacional. Sus palabras permitieron conocer parte de los problemas médicos que había enfrentado y su decisión de seguir vinculado a su carrera artística.

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