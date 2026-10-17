Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

LIGA NACIONAL DE BASKETBALL 2026 EN VIVO | KINGS VS EDECH

Espectáculos

Youna arremete contra Samahara Lobatón antes de su beso con Renato Rossini Jr: “Estoy harto”

El padre de la hija de Samahara Lobatón expresó su indignación contra su expareja por las declaraciones que hizo sobre su madre en el reality 'El Sultanato'.

Youna es el padre de la primera hija de Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram.
Youna es el padre de la primera hija de Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Youna estalló contra Samahara Lobatón luego de enterarse de un episodio ocurrido durante la participación de la influencer en 'El Sultanato', reality que llegó a su fin de manera inesperada. La reacción del barbero no estuvo ligada a los rumores de romance entre la hija de Melissa Klug y Renato Rossini Jr., quienes sorprendieron al compartir un beso en redes sociales.

El padre de la hija de Samahara manifestó su indignación al conocer que la influencer habría llamado bruja a su madre durante el reality. Youna cuestionó la actitud de su expareja y expresó su molestia por las palabras que habría dirigido contra su progenitora, además de mostrar su preocupación por el ejemplo que podría transmitirle a la pequeña.

Puedes ver

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se dan apasionado beso y confirmarían romance: “Cosas bonitas”

lr.pe

Youna cuestiona a Samahara Lobatón por insultar a su madre

Youna expresó su indignación contra Samahara Lobatón luego de conocer que habría llamado bruja a su madre durante su participación en 'El Sultanato'. A través de sus redes sociales, el barbero cuestionó las palabras de su expareja y sostuvo que la situación sería aún más grave porque, según él, también involucraría a la hija que tienen en común.

“Ya no solamente son insultos hacia mi madre, la mujer que me parió, que no le guarda respeto por el simple hecho de ser la abuela de su hija, a la cual ni yo, siendo su propio hijo, me atrevo a tan semejante barbaridad de hacerlo; sino también enseñando a su hija a insultar y faltarle el respeto a su abuela”, escribió.

El joven también manifestó su molestia por los constantes enfrentamientos públicos con la madre de su hija. Según su versión, las declaraciones de Samahara buscarían perjudicarlo y generar una percepción negativa de él ante los demás.

“Estas cosas solo demuestran que la imagen que vendes jamás es ni será la real. Estoy harto de que solo sea mi nombre el que se dice todo el tiempo y las faltas de respeto con demasiadas mentiras que lo único que generas es el odio hacia mi persona, con el único objetivo de dañar mi imagen”, sentenció.

Puedes ver

Samahara Lobatón y Youna protagonizan fuerte pelea en ‘La prisión de Destino 2’ tras grave acusación: infuencer quiso renunciar al reality

lr.pe

Youna asegura que nunca insultó a la familia de Samahara Lobatón

El barbero marcó distancia de las acciones que cuestionó en Samahara Lobatón y aseguró que él nunca ha utilizado calificativos ofensivos contra los familiares de su expareja. Además, rechazó haber involucrado a su hija en situaciones que puedan fomentar faltas de respeto hacia sus seres queridos.

“Por mi lado, jamás le he faltado el respeto a ningún miembro de su familia con adjetivos calificativos ni mucho menos enseñándole a mi hija cosas como esas”, manifestó.

 

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: minuto a minuto del segundo tiempo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Xiomy Kanashiro revela cómo manejaría sus bienes tras su posible boda con Jefferson Farfán: “No quiero problemas”

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se dan apasionado beso y confirmarían romance: “Cosas bonitas”

Espectáculos

Xiomy Kanashiro revela cómo manejaría sus bienes tras su posible boda con Jefferson Farfán: “No quiero problemas”

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se dan apasionado beso y confirmarían romance: “Cosas bonitas”

Diego Chávarri responde a las acusaciones de presunta agresión contra Gabriela Herrera: “Soy consciente...”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución aún no convoca a sesión para debatir pedido de facultades

Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición

Rosa Bartra asegura que la bicameralidad está mal estructurada: "No es viable, va a terminar en una implosión"