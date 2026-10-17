Youna arremete contra Samahara Lobatón antes de su beso con Renato Rossini Jr: “Estoy harto”

Youna estalló contra Samahara Lobatón luego de enterarse de un episodio ocurrido durante la participación de la influencer en 'El Sultanato', reality que llegó a su fin de manera inesperada. La reacción del barbero no estuvo ligada a los rumores de romance entre la hija de Melissa Klug y Renato Rossini Jr., quienes sorprendieron al compartir un beso en redes sociales.

El padre de la hija de Samahara manifestó su indignación al conocer que la influencer habría llamado bruja a su madre durante el reality. Youna cuestionó la actitud de su expareja y expresó su molestia por las palabras que habría dirigido contra su progenitora, además de mostrar su preocupación por el ejemplo que podría transmitirle a la pequeña.

Youna cuestiona a Samahara Lobatón por insultar a su madre

Youna expresó su indignación contra Samahara Lobatón luego de conocer que habría llamado bruja a su madre durante su participación en 'El Sultanato'. A través de sus redes sociales, el barbero cuestionó las palabras de su expareja y sostuvo que la situación sería aún más grave porque, según él, también involucraría a la hija que tienen en común.

“Ya no solamente son insultos hacia mi madre, la mujer que me parió, que no le guarda respeto por el simple hecho de ser la abuela de su hija, a la cual ni yo, siendo su propio hijo, me atrevo a tan semejante barbaridad de hacerlo; sino también enseñando a su hija a insultar y faltarle el respeto a su abuela”, escribió.

El joven también manifestó su molestia por los constantes enfrentamientos públicos con la madre de su hija. Según su versión, las declaraciones de Samahara buscarían perjudicarlo y generar una percepción negativa de él ante los demás.

“Estas cosas solo demuestran que la imagen que vendes jamás es ni será la real. Estoy harto de que solo sea mi nombre el que se dice todo el tiempo y las faltas de respeto con demasiadas mentiras que lo único que generas es el odio hacia mi persona, con el único objetivo de dañar mi imagen”, sentenció.

Youna asegura que nunca insultó a la familia de Samahara Lobatón

El barbero marcó distancia de las acciones que cuestionó en Samahara Lobatón y aseguró que él nunca ha utilizado calificativos ofensivos contra los familiares de su expareja. Además, rechazó haber involucrado a su hija en situaciones que puedan fomentar faltas de respeto hacia sus seres queridos.

“Por mi lado, jamás le he faltado el respeto a ningún miembro de su familia con adjetivos calificativos ni mucho menos enseñándole a mi hija cosas como esas”, manifestó.