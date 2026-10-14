El talento peruano brilla en la industria del entretenimiento iberoamericano con Luciana Roy y Ric La Torre, finalistas de los Premios PRODU 2026. Foto: difusión.

El talento peruano brilla en la industria del entretenimiento iberoamericano con Luciana Roy y Ric La Torre, finalistas de los Premios PRODU 2026. Foto: difusión.

El talento peruano continúa ganando reconocimiento en la industria del entretenimiento iberoamericano. Esta vez, Luciana Roy y Ric La Torre fueron elegidos como finalistas de los Premios PRODU 2026, gracias a su desempeño como conductores de 'El Post Show', espacio digital del reality 'La Granja VIP Perú', emitido por Panamericana Televisión.

Los dos presentadores figuran entre los nominados de la décima edición de estos galardones, que distinguen a las producciones, conductores y profesionales más destacados de la televisión y las plataformas de streaming en Iberoamérica.

Luciana Roy competirá en la categoría 'Presentadora de Streaming' contra figuras destacadas como Carolina Ardohain y Zaira Nara, mientras que La Torre lo hará en 'Presentador de Streaming'. Foto: difusión.

Luciana Roy y Ric La Torre se enfrentan a reconocidos conductores internacionales

Luciana Roy buscará llevarse el premio en la categoría 'Presentadora de Streaming', en la que compite con destacadas personalidades del entretenimiento, como Carolina 'Pampita' Ardohain, por 'Mundo Mundial'; Zaira Nara, por 'Ahora quiero vale 4'; y Nati Jota, por 'Sería Increíble'.

En tanto, Ric La Torre fue seleccionado como finalista en la categoría 'Presentador de Streaming', donde comparte nominación con figuras como Andy Kusnetzoff, Grego Rossello, Joaquín 'Pollo' Álvarez y Claudio Michaux.

Con 'La Granja VIP Perú', Panamericana Televisión impulsó una estrategia de contenidos multiplataforma, combinando las emisiones por señal abierta con espacios exclusivos dirigidos al público digital. Como parte de esta propuesta, se desarrollaron formatos complementarios como 'La Previa', 'El React' y 'El Post Show', que permitieron ampliar la experiencia de los seguidores del reality.

Gracias a esta apuesta, el programa logró una importante presencia en el entorno digital peruano, promoviendo la interacción de los espectadores y generando conversaciones en las principales redes sociales.