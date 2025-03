Cantante de Alma Bella hace dura acusación contra Yolanda Medina: “Vengo recibiendo malos tratos”

Yolanda Medina vuelve a ser el centro de la controversia. Tras sus enfrentamientos verbales con Marisol, que culminaron en una carta notarial en su contra, ahora la líder de Alma Bella enfrenta acusaciones de maltrato hacia una de sus vocalistas. La denunciante es Jhajayra Aliaga, cantante y bailarina, quien antes de hacer pública su queja, decidió renunciar al grupo femenino.

Jhajayra Aliaga expone malos tratos de Yolanda Medina



A través de sus redes sociales, la cantante Jhajayra Aliaga dio a conocer que en las últimas semanas no ha sido tomada en cuenta en las actividades de Alma Bella de Yolanda Medina, por lo que se ha sentido excluida.



“Vengo recibiendo malos tratos y faltas de respeto hacia mi persona de parte de la señora Yolanda Medina. Sin motivo y sin ninguna explicación, vengo siendo excluida de los conciertos y actividades de la orquesta”, manifestó la noche del viernes 21 de marzo.

Jhajayra Aliaga expone malos tratos de Yolanda Medina. Foto: Instagram

Ante esa situación, Aliaga decidió dar un paso al costado, por lo que pidió que no utilicen su imagen para promocionar eventos del grupo. “Doy por finalizado cualquier vinculación con la agrupación Alma Bella, las originales de Yolanda Medina”, añadió.

Jhajayra Aliaga agradece del apoyo del público



Tras hacer pública su denuncia, sus amigos y seguidores mostraron su respaldo. La joven no dudó en agradecer a las personas que le preguntaron sobre su situación en Alma Bella y aclaró, mediante una storie de Instagram, que soportó los malos tratos de Yolanda Medina solo para ser incluida a la gira por el Viejo Continente.



“Gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo para preguntarme estas semanas el porqué de mi ausencia. Ahora ya lo saben. Es inevitable no sentirme mal, pero es mejor dar un paso al costado en vez de seguir aguantando que me pisoteen, todo por ir a la gira de Europa. Los quiero”, manifestó en sus redes.

Jhajayra Aliaga agradece del apoyo del público. Foto: Instagram

Yolanda Medina le responde a Marisol



Yolanda Medina, tras recibir una carta notarial de Marisol, ofreció una entrevista al diario Trome, donde abordó las razones detrás de este documento legal. La cantante afirmó que la situación no se debe únicamente al altercado que ambas protagonizaron en la radio, sino a la propia conducta de Marisol, mencionando que su reputación se ve afectada por sus acciones, en particular por los mensajes intercambiados con Cueva.



“Su imagen se está viniendo abajo, no por el encontrón que tuvimos en la radio, se está viniendo abajo por ella misma (por los chats con Cueva). La señora no sabe cómo fastidiarme, pero conmigo se chocó, así de simple”, expresó Medina. Además, dejó claro que no tiene intención de retractarse, a pesar de la carta recibida. “Con esa hipócrita nunca me voy a disculpar, cree que no hay videos de quien empieza a molestar, por favor, que no me moleste”, concluyó con firmeza.