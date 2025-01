La influencer Pamela López ha sido una de las figuras más comentadas en los últimos meses, destacándose no solo por su presencia en redes sociales, sino también por sus recientes vínculos personales. En su primera entrevista del 2025, participó en el programa 'Amor y fuego' de Gigi Mitre y Rodrigo González, donde abordó diversos aspectos de su vida, incluidos los detalles sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo'.

Pamela López brinda detalles sobre su vínculo con Luis Fernando Rodríguez

En el estreno de la temporada de 'Amor y Fuego', los conductores no tardaron en indagar sobre la relación de Pamela López con Luis Fernando Rodríguez, quien fuera pareja de su amiga Nardha Pumarada. La conversación se centró en aclarar el estado de su vínculo con el apodado 'El Diablo', un tema que ha generado mucha especulación en los medios.

Pamela, quien durante semanas ha sido captada en diversas ocasiones junto a Rodríguez, se mostró cautelosa al respecto. Al principio, negó cualquier tipo de compromiso, explicando que solo se está conociendo con él: "Yo lo he aclarado, yo no estoy con él. Bueno que nos estamos conociendo, salgo a comer, a fiestas... Yo creo que ahorita no tengo mente para formalizar con él, ni con nadie y ahora, peor", declaró durante la entrevista.

Tras varios intentos de evitar una respuesta clara, Pamela finalmente reconoció que, en efecto, se está conociendo con Luis Fernando Rodríguez, pero aseguró que las salidas suelen ser en grupo y que no hay momentos a solas entre ellos.

Otro tema que surgió en la conversación fue la relación de Pamela López con Nardha Pumarada, la exesposa de Luis Fernando Rodríguez. "Prefiero no hablar de la señora, porque nunca afiance una amistad", afirmó. Además, dejó en claro que no tendría ningún problema si alguna de sus amigas decidiera salir con Rodríguez en el futuro, ya que insistió en que no tiene una relación formal con él: "No es que me atrase porque yo no tengo una relación con él, que él se fije con una de mis amigas...", expresó.

Pamela López reitera que Christian Cueva le confesó su amorío con Melissa Klug

Según Pamela López en el programa mencionado, el romance entre Christian Cueva y Melissa Klug habría comenzado cuando ella le puso una condición al futbolista para reanudar su relación, mientras él se encontraba en España y ella en Suiza.

“Yo le pongo de condición que la única manera en que yo podía, entre comillas, perdonar todo lo que él había podido hacer, era que me confiese, con lujo de detalles, cada una de las cosas que me había hecho. Yo lo dije, me lo aceptó. Ya lo había contado antes en otro programa. No tengo pruebas, pero es lo que él me dijo: con la señorita Soifer, con la señora (Melissa Klug)”, aseguró con firmeza.