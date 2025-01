La exbailarina Milagros Pedreschi sorprendió al mundo del espectáculo peruano al confirmar que mantuvo una relación sentimental de tres años con el actor cómico Carlos Vílchez mientras él aún estaba casado. Este hecho generó una ola de comentarios en redes sociales y en diversos programas de televisión, lo que llevó a la exfigura pública a aclarar lo sucedido y compartir nuevos detalles sobre su vínculo con el artista, incluyendo un encuentro con la exesposa de Vílchez.

Milagros Pedreschi destapa que se juntó con la esposa Carlos Vílchez

Este viernes 10 de enero, durante su participación en el programa 'Todo se filtra', Milagros Pedreschi abordó el tema que ha generado revuelo. Aseguró que nunca tuvo la intención de dejar en mala posición a Carlos Vílchez con sus declaraciones y negó ser la "manzana de la discordia" en su entonces matrimonio.

“No me molestaba porque siempre me dio mi lugar. Yo era una chica de 19 años, él me lleva 17 y yo siempre le creí, pero bajo la inocencia de una chica también averigüé”, expresó la exbailarina al referirse a cómo vivió su relación en aquella etapa de su vida.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Milagros Pedreschi reveló que, en medio de la incertidumbre, decidió contactar a la exesposa de Vílchez para conocer la verdad sobre el estado de su matrimonio. Según relató, la conversación con la entonces pareja del actor fue clave para despejar cualquier duda sobre su papel en la relación.

“Me encontré con la señora, conversé”, explicó Pedreschi. “Si yo hubiera sido la amante, la señora no me hubiera dicho: ‘Yo no estoy con él’. Eso fue lo que me dijo. Yo me reúno con ella cara a cara. La inmadurez me llevó a decir: ‘Yo le creo a él, pero quiero saber la verdad’. La llamo, me encuentro con ella y me dice: ‘Yo no estoy con él’”.