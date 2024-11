Congresista Aragón ADMITE que tuvo romance con Patricia Chirinos: "Ahora estoy feliz con mi esposa"

El congresista Luis Aragón rompió el silencio sobre los rumores de una relación sentimental con su colega Patricia Chirinos, y reveló en una entrevista en el programa de Milagros Leiva por Willax TV que efectivamente mantuvieron un romance en el pasado. Durante la conversación, el congresista buscó aclarar los rumores que circularon hace algún tiempo, indicando que su relación con Chirinos es un capítulo cerrado de su vida.

La declaración generó gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación, donde la audiencia se mostró intrigada por esta revelación que trae a la luz un aspecto desconocido de la vida personal del parlamentario.

Luis Aragón reconoce haber tenido un romance con Patricia Chirinos

Luego de varios rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, el congresista Luis Aragón decidió enfrentar públicamente los comentarios que lo vinculaban con su colega Patricia Chirinos. En una sincera entrevista con Milagros Leiva en Willax TV, Aragón admitió que, efectivamente, mantuvo una relación con Chirinos en el pasado, una situación que en su momento generó polémica debido a su estado civil.

Durante la conversación, el congresista fue claro en expresar que no deseaba entrar en detalles íntimos, pero consideró importante aclarar la naturaleza de su vínculo con Chirinos. "Ha sido una relación formal. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede negar lo innegable a estas alturas y circunstancias. Yo no puedo dar detalles íntimos de mi vida, porque en ese momento yo me encontraba separado, porque yo soy un hombre casado”, afirmó Aragón.

Luis Aragón dice estar feliz con su esposa y enfocado en reconstruir su familia

En el presente, Luis Aragón asegura que su vida ha tomado un rumbo distinto y que su enfoque está en su familia, especialmente en la reconstrucción de su relación con su esposa y en el bienestar de su hija. Tras su confesión sobre el pasado vínculo con Patricia Chirinos, el congresista expresó que su prioridad es su hogar y destacó el valor que su familia tiene en su vida actual.

“En estos momentos estoy con mi hija, fruto de mi relación con mi esposa. Tenemos una hija adorable, bellísima, preciosa, que acaba de cumplir 1 año, y también, con mi esposa, estamos reconstituyendo la familia”, declaró Aragón.

En un mensaje final, reafirmó su compromiso con su familia y le deseó lo mejor a Chirinos: “La familia es el núcleo básico y célula fundamental de la sociedad. Yo estoy muy feliz, encantado de estar con mi esposa, mi hija, y le deseo todo lo mejor a Patricia Chirinos”.