La reconocida cantante peruana Mafer Portugal, conocida por su talento en la salsa, vivió una experiencia sorprendente durante su participación en el reality de canto 'Mira quién canta hoy', transmitido por el programa 'América hoy'. La artista, quien compitió junto a Giovanni Kral, se mostró emocionada al ser coronada como ganadora del concurso. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria rotunda dio un giro inesperado cuando la cantante admitió que, a pesar de ganar, no recibió ningún premio tangible.

Mafer Portugal expone a 'América hoy' y revela que no le dieron premio por ganar reality

La revelación fue hecha durante su intervención en el programa 'Todo se filtra' el jueves 19 de diciembre, donde Mafer Portugal compartió detalles sobre su participación en la competencia. "Sí, (gané) con Giovanni Kral. Ahí estuvimos esforzándonos y llegamos a la final y ganamos", comentó la artista con entusiasmo al principio, mostrando la emoción por su logro.

Sin embargo, cuando la reportera la cuestionó sobre el premio obtenido, Mafer dejó en claro que, a pesar de haber alcanzado la victoria, no recibió ninguna recompensa material. "Las felicitaciones, ja, ja, ja. No, pero fue una experiencia muy bonita, de verdad. También me llevé muy buenos amigos, hay gente que no conocía. Así que la pasamos muy bonito", expresó entre risas, dejando ver su tono de incredulidad ante la situación.

La revelación de Mafer Portugal sorprendió a muchos, ya que generalmente se espera que los participantes de realitys de canto reciban premios tangibles, como dinero o algún tipo de reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Ante la pregunta de la periodista, quien bromeó al respecto, la cantante respondió entre risas: "No, pero ni 10 soles, no es el dinero, sino la experiencia".