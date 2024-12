Real Madrid está en busca de su próxima estrella. A pocos días para que se abra el mercado de pases de invierno en el fútbol europeo, el club merengue tiene previsto realizar una incorporación para sus divisiones menores con el objetivo a largo plazo de promoverlo al equipo principal. En esta oportunidad, el elegido por la directiva es el joven defensa central Lamini Fati, del Leganés.

Uno de los detalles que menos pasó desapercibido para los hinchas en redes sociales ha sido el nombre del jugador, el cual guarda gran similtud con el de otros dos futbolistas, aunque del Barcelona: Lamine Yamal y Ansu Fati.

El primero es uno de los jugadores de moda en la actualidad por el deslumbrante nivel que exhibe en el club culé y la selección española a pesar de su juventud (17 años). El segundo, en cambio, pasó de ser la gran promesa del fútbol mundial a prácticamente estancarse, pues sus números en el presente no son ni la mitad de los que registraba en los inicios de su carrera.

Sin embargo, ello no deja de ser tan solo una graciosa coincidencia. Esta no es la primera vez que el nombre del defensor sale a relucir, ya que en el último mercado de verano, Valencia se mostró interesado en incorporarlo y, de hecho, todo parecía encaminado para su fichaje. Al final, Leganés consiguió retenerlo, un movimiento que no parece que pueda replicar en esta oportunidad.

Lamini Fati juega en el Leganés B, filial del club pepinero. Foto: CD Leganés

Real Madrid pagará 100.000 euros por Lamini Fati

De acuerdo con medios españoles, como Relevo y As, la cantidad que desembolsará Real Madrid para quedarse con la 'perla' del conjunto pepinero asciende a poco más de 100.000 euros, monto cercano al que se establecía la cláusula de Lamini Fati.

Una vez concretada la operación, el plan del Madrid para su nueva estrella es foguearlo enviándolo al Juvenil A o al Real Madrid C para luego promoverlo al Castilla, filial del conjunto merengue. Según se comenta, la meta final sería subirlo al equipo principal una vez esté lo suficientemente establecido en las categorías menores.

¿Cuántos años tiene Lamini Fati?

A sus 18 años, los medios deportivos del país ibérico describen a Lamini Fati, español de nacimiento y de padres africanos, como un talentoso futbolista, con cualidades tanto físicas como técnicas. El Confidencial, por ejemplo, lo define como "un zurdo de gran portento físico y buena técnica con el balón".

¿Cuántos defensas centrales tiene Real Madrid?

Actualmente, el plantel madridista cuenta con los siguientes jugadores en la posición de defensa central: Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Jesús Vallejo y Raúl Asencio.