Thony Valencia fue duramente cuestionado traS no reconocer a su hijo. Foto: Composición LR/Thony Valencia/ig/Captura ATV

El cantante Thony Valencia, integrante del Grupo 5, se encuentra en el centro de una fuerte polémica luego de que Laura Zurita, madre de un bebé de dos meses, expusiera mensajes de WhatsApp enviados al artista en los que le suplicaba ayuda para su hijo, quien estaba en grave estado de salud. Según informó el programa 'Magaly TV, la firme', el menor enfrentaba una delicada condición médica, situación que habría llevado a Zurita a buscar desesperadamente el apoyo del cantante.

Exponen desgarradores chats de Thony Valencia y su expareja, Laura Zurita

En el reportaje presentado por Magaly Medina, Laura Zurita compartió capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con Thony Valencia. En uno de los mensajes más impactantes, se puede leer cómo la joven madre le ruega al cantante que responda debido a la urgencia de la situación médica del bebé:

"Por favor, contesta, (el bebé) tiene sepsis. Se va a morir. No puedes ser tan malo con tu hijo", escribió Laura Zurita, según las pruebas presentadas. Ante la negativa de Thony Valencia de pagar el internamiento de su presunto hijo, su expareja amenazó con denunciarlo.

"Nadie me quiere prestar, sigo buscando. ¿No tienes tú un conocido que te preste? Cuando tenga el dinero, te escribo", respondió el vocalista del Grupo 5. A lo que Laura Zurita respondió: "Que sea hoy o mañana o sino te denuncio por todo lo que me has hecho y por abandonar a tu hijo".

Recordemos que Thony Valencia, cantante del Grupo 5, recurrió a su cuenta personal de Instagram para emitir un comunicado en respuesta a las graves denuncias de su expareja y presunta madre de su hija, Laura Zurita. El artista optó por no confirmar ni desmentir las acusaciones en su contra, y en lugar de ello, indicó que tomará las medidas legales pertinentes en favor del bienestar del menor.

Thony Valencia se sometió a prueba de ADN

El martes 17 de diciembre, el programa 'Magaly TV, la firme' informó que Thony Valencia, miembro del Grupo 5, decidió someterse a una prueba de ADN. Esta decisión se dio tras la denuncia pública de Laura Zurita, quien reveló que el cantante no había querido reconocer a su hijo menor, fruto de su relación.

“No hemos hablado absolutamente de nada, solo hemos visto el tema del ADN y me imagino que luego del resultado que le den, se lo van a mandar a él. A mí no me lo van a mandar. Él solo puede venir a verlo y comunicarme. Demora siete días”, fue lo que mencionó Zurita ante las cámaras del programa de espectáculos.