Días atrás, Greissy Ortega estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que fuera desalojada de la habitación que alquilaba en Lince. La joven colombiana, junto a sus tres hijos y su pareja Randol Pastor, tuvieron que pasar la noche en un hotel del distrito, ya que fueron impedidos de acceder al inmueble rentado por, supuestamente, tener una deuda de dos meses de arriendo y la garantía del mismo. Sin embargo, la hermana de Milena Zárate negó haber incumplido su compromiso de pago y denunció al dueño de la vivienda por hurto, ya que no le dejaba retirar sus pertenencias, entre las que figurarían S/ 10.000.

Greissy Ortega y sus hijos actualmente viven en casa de los padres de su novio Randol Pastor. No obstante, la joven ha sido severamente cuestionada por Ítalo Villaseca, padre de los niños, quien ha asegurado que no mantiene comunicación con su expareja porque lo ha bloqueado de todas las redes sociales. Incluso, aseveró que le ofreció un departamento para que viva con los menores, pero que ella lo rechazó. “Le he brindado un departamento para que viva con mis hijos y que mi mamá pueda vivir con ellos, porque quiero que estén bien cuidados”, dijo a 'Magaly TV: la firme'.

Greissy Ortega debe dos meses de alquiler, según cuenta arrendatario. Foto: captura/ATV

Greissy Ortega arremete contra Ítalo Villaseca y expone que tiene denuncias por robo

En diálogo con Trome, Greissy arremetió contra su expareja por cuestionar el vínculo que están forjando los niños con su nuevo novio. La colombiana refirió que Ítalo Villaseca no tiene por qué meterse en la manera en que ella cría a sus tres hijos, ya que ella siempre ha visto la manera de darles sustento, más aún ahora que él sigue viviendo en Estados Unidos y ellos se encuentran viviendo en Perú.

Al ser consultada por lo que dijo Ítalo, acerca de que le preocupa la integridad de sus hijos por su cercanía con Randol Pastor, debido a que este ha sido denunciado por agresión, Greissy Ortega respondió enfáticamente y expuso que el padre de los pequeños también cuenta con demandas por robo en el país y que esa sería la razón por la que no puede retornar a Perú.

"Él (Ítalo) sí tiene denuncias por robo de tarjetas (clonadas). Es un payaso. Lo quiero lejos de mi vida y la de mis hijos. Ítalo no sirve para nada. Ni como hombre ni padre ni nada. Le gusta hablar desde lejos porque no puede regresar a Perú por robo, además, tiene otra denuncia. Solo habla basuras", declaró al cita medio.

Ítalo Villaseca cuestionó a la nueva pareja de Greissy Ortega, Randol Pastor. Foto: composición/Instagram

Greissy Ortega contra Milena Zárate e Ítalo Villaseca: "Los dos son un par de Judas"

Respecto a la supuesta ayuda que estaría buscando Ítalo Villaseca en Milena Zárate, hermana mayor de Greissy, la colombiana manifestó su molestia. Esto porque, actualmente, no lleva una buena relación con Milena, por lo que no le causó gracia que su expareja esté buscando su ayuda. "Los dos son un par de judas, se dan un beso y terminan rajando uno del otro. Él (Ítalo) me dijo que me cuide de Magaly (Medina) y de Milena porque estaban planeando que Milena me iría a buscar y pegarme", expresó.